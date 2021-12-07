Бийск: Ледяной плен: бийчане делятся местами в городе, где особенно скользко

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Дорожная техника работает в Бийске по ночам, чтобы не мешать движению автомобилей

Ожидание снегопада в Бийске затянулось. И синоптики не тешат хорошими прогнозами, и у дворников настала тяжёлая пора. Корка льда вместо снежного наста становится все прочнее, и удержать равновесие получается не у каждого. В аптеках хорошо пошли продажи «снегоступов»: резинки, на которую прикреплены железные шипы.

– У нас больше десяти штук ещё утром было, к вечеру всё разобрали, – делится провизор аптеки на площади 9 Января.

Но и такая защита – не самая надёжная. Ходить становится, конечно, проще, правда, ледовых спусков и подъёмов не выдержат и шипы. Чтобы поберечь руки-ноги, бийчане стараются передвигаться только по посыпанным песком дорожкам. В Бийске, увы, их не так много. Потому что зависит это не только от городских служб, но и от сознательности УК, ТСЖ и предпринимателей.

По информации городской администрации, сегодня в Бийске работает порядка 12 единиц техники. Посыпают дороги, тротуары. Перерыва нет даже в выходные. За прошедшие сутки рассыпано 70 тонн песко-соляной смеси.

В редакцию «БР» обратилась Татьяна Прохорова, которая рассказала о том, что дойти пожилому человеку сложно даже до социально-важных объектов. У поликлиники №3 настоящие ледовые горки, кататься на которых женщина не готова. Тут же зайти в поликлинику стараются люди на костылях.

— Все мои обращения, чтобы посыпали песком, просто идут в никуда. Я хожу по кругу: просят написать что-то на электронную почту или в письменной форме, или дают телефон управления по дорожному хозяйству. Но я пожилой человек, нет у меня этого интернета. Я просто хочу нормально дойти до поликлиники, — говорит Татьяна Алексеевна.

В социальных сетях в группе @biysk жители города даже стали делиться районами и адресами, где сложно пройти и не упасть, а также дорожками, которые заботливо расчищают и посыпают, заботясь о комфорте жителей.

– По улице Социалистическая, 76 сплошной каток. Нельзя подойти к машине, а территория ЖКХ «Горизонт» убирается крайне редко.

– В Заречье работает такая супер-женщина, от УК «Бико-центр». Обслуживает несколько домов по Пушкина, Гоголя. Всё ежедневно посыпано, и по несколько раз на дню. В 7 утра – она уже с тележкой. Всегда все чисто, в снегопад утром уже есть дорожки.

– На Льнокомбинате 16/2 где убирает УК «Бико-центр» тоже все чисто.

– УК «Баярд» дворники только метут, ни разу не посыпали ничем. Васильева 1,3,5 вокруг домов – каток.

– Да, да! УК «Баярд» у нас: вокруг зеркальная чистая поверхность, ни песчинки. Просим посыпать – песок в мешках в подвале, только достать и посыпать. Нет, все просьбы мимо, и весь двор сверкает льдом. Чистым, гладким.

– На Короленко, 43 ТСЖ никогда песком не посыпает дорожки. Лёд сплошной. Из подъезда выйти невозможно. В подъездах тоже грязь постоянная. Техничка в лучшем случае один раз в месяц или подметёт или грязь размажет. Вокруг дома лёд сплошной. Никто ничего не делает, зато денежки каждый месяц получают за то, что чаи гоняют.

– Какая уж тут территория возле дома, когда весь город – сплошной каток. Куда ни глянь, везде голый лёд. Даже магазины, и те решили, что это не их забота, и у входа ничего не посыпано. Про территорию у ТЦ «Ривьера» вообще промолчу, какой там ужас изо льда.

– УК «Октябрь» посыпают каждый день. Молодцы!

– На ул.Береговая можно конькобежный спорт устраивать, а жильцы ноги ломают. В свою УК звонила сегодня, делала заявку на посыпку территории. Без проблем приняли, посмотрим на исполнение. Но хотелось бы отметить Можайского,8. Иду там на работу мимо: постоянно посыпана дорожка. Единственный двор на моём пути, где уверенно наступать можно.

Особые нарекания от жителей: к состоянию остановок Фото: Сергей Кулыгин

В пресс-службе Бийска отметили, что как правило, днём в городе работает мало техники, потому что мешает городской транспорт. Ночью машины проходят по всем основным улицам, а также тротуарам.

Дороги за городом менее скользкие, чем в Бийске Фото: Сергей Кулыгин

За придомовую территорию отвечает управляющая компания, а предприниматели должны позаботиться о своём покупателе. Чаще всего, обильно посыпают песком дворы уже опытные дворники, которые работают на местах много лет. У них есть даже свои «лайфхаки». Например, за неимением тележки дворник с ул. Васильева перевозит его в тазике на веревочке. Точно так же перемещает и песок для посыпки.

Песка и техники хватит: этой зимой в Бийске дорожники активно взялись за работу

10:49, 17.11.2021 1338

Бийский рабочий