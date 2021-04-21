Бийск: Ледовый дворец в Бийске может построить и эксплуатировать частный инвестор

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Из 354 млн руб., требуемых для строительства катка на стадионе «Прогресс», 108 млн руб. планируется привлечь со стороны бизнеса.

Вот уже несколько лет в городе обсуждают появление Ледового дворца. Пожалуй, ни одно планируемое строительство не претерпевало столько перемен в своем проекте, не успев зайти даже на нулевой уровень возведения.

Деньги дали, место есть

За те 15 лет, что в Бийске планируют построить круглогодичный каток, он не раз менял место своего потенциального размещения, перекочевывал из программы в программу возможного финансирования, «примерял» на себя все новые сроки сдачи в эксплуатацию.

Да и сам объект, который прежде бийчанам, пусть и в проекте, преподносили, ни много ни мало, как дворец, стал скромнее, назвавшись сначала ледовой ареной, а теперь и вовсе просто катком, а точнее, как указано в документах, «крытым катком на 250 мест с искусственным льдом для проведения тренировок и соревнований, массового катания, отвечающего современным нормативам и требованиям».

Судьба Ледового дворца в Бийске долгая и изменчивая.

Впервые о нем заговорили еще в 2006 году. Планировалось, что Ледовый дворец – с двумя катками, трибунами на три тысячи мест и рестораном — появится в старом центре, на месте стадиона «Авангард».

Затем тема строительства дворца утихла, и о нем заговорили вновь в 2012 году. Проект, уже помельче, – на 250 мест — был включен в губернаторскую программу «80х80», строить каток собирались за «Ривьерой». Но дело вновь не пошло. Сначала в мэрии говорили, что их подвел проектировщик, затем, что на Бийск не хватило денег.

2018 году про Ледовый дворец вспомнили вновь. В планах администрации он «переехал» на малую площадку выкупленного в собственность города стадиона «Прогресс».

Зато по срокам появилась конкретика: строительство объекта начнется уже в этом году, и это уже точно, потому что средства из федерального бюджета, почти 250 млн руб., на бийскую стройку выделены, пояснял ранее Алексей Перфильев, министр спорта Алтайского края. Появится каток на площадке стадиона «Прогресс», вновь ставшего муниципальным. В 2022 году планируется достроить каток, а в 2023 году сдать в эксплуатацию весь спортивный комплекс с футбольным полем, трибунами и ареной.

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Ищите инвестора

И вот, в год предполагаемого строительства, стало известно еще об одних переменах в строительстве катка – и переменах весьма серьезных.

Предполагалось, что возводить объект будет подрядчик, которого наймет муниципалитет, да и сам объект будет полностью городским. Оказалось, высока вероятность, что строить каток будет частник на свои средства, а затем – сам же и эксплуатировать, возвращая вложенные средства предоставляемыми на базе катка платными услугами.

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Придумка – не местная. Ключевой документ, регулирующий развитие отрасли, «Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2030 года» особое внимание уделяется стимулированию развития инвестиционной привлекательности сферы спорта.

До настоящего времени развитие физкультуры и спорта обеспечивалось преимущественно за счет бюджетных средств. Около 90 % объектов спорта сегодня находятся в государственной и муниципальной собственности. В правительстве рассудили, что неплохо было бы присоединиться к развитию спорта и бизнесу – в финансовой составляющей.

Теперь, с 2021 года, в каждом регионе при создании объектов спорта в обязательном порядке должен быть проработан вопрос привлечения инвестиций со стороны частных лиц.

В том случае, если спортивный объект строят в населенном пункте, где более 30 тысяч жителей, это условие обязательное.

У вас 108 миллионов не найдется?

Оказывается, тех средств, которые на ледовый каток заложены в казне, недостаточно. Так, перечисления из бюджетов высших уровней предусмотрены в сумме 246 млн руб., в то время как общая стоимость объекта оценивается в 354 млн руб. Для получения оставшихся 108 млн руб. и нужно найти инвестора.

Для этого с будущим инвестором планируют заключить концессионное соглашение, которое подразумевает, что бизнес со своей стороны вложится в строительство катка, которое должно вестись в течение двух лет – с 2021 по 2022 годы, а по его окончании сможет в течение пяти лет – с 2023 по 2027 годы — эксплуатировать построенный объект.

То есть, вложившийся частник будет сам распоряжаться катком, решая, какие платные услуги оказывать на его базе. При этом город не сможет вмешиваться в эту хоздеятельность бизнеса, иными словами, не сможет ограничить, например, плату за пользование катком для простых бийчан.

Единственное, о чем муниципалитет сможет договориться с инвестором, сколько бесплатных часов на посещение катка бизнес выделит для проведения занятий на льду муниципальным спортивным секциям.

Заработанные средства инвестор-концессионер будет направлять в числе прочего и на содержание объекта. То есть, все затраты – на оплату коммунальных услуг, благоустройство, ремонты, которые могут потребоваться в ходе эксплуатации, бизнес будет брать на себя. А через пять лет каток будет полностью передан в распоряжение города.

И плата за коньки, и возврат из бюджета

Как это будет выглядеть на практике, долго пытались разобраться депутаты Думы города. Получилось или нет, не совсем понятно, тем более, времени на размышления, по словам самих народных избранников, им много не дали. В мэрии пояснили, что начинать поиск потенциального инвестора нужно в ускоренном режиме, иначе есть риск того, что вовремя не будут освоены деньги, выделенные из федерального и краевого бюджетов.

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Для этого будут запущены конкурсные процедуры. Выбирать потенциального концессионера будут через тендер, учитывая условия, которые бизнес предложит муниципалитету по бесплатному пользованию катком для спортсменов.

В администрации Бийска надеются найти такого инвестора к лету, чтобы не затягивать строительство.

То, что бизнес может проявить интерес к катку, депутаты не исключают. Во-первых, как пояснил Игорь Степанов, зампредседателя Думы Бийска, член комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству, для серьезного застройщика 108 млн руб. – это «копейки»; во-вторых, эти затраты все равно будут возвращены концессионеру городом – ежегодно, равными частями из бюджета.

— Мы даем ему право получить с этого объекта прибыль, так еще и все его вложения возмещаем? – уточняет депутат Наталья Быкова, председатель комитета по бюджету, налоговой и кредитной политике. — А не кажется ли вам, что бизнес в этом случае получает двойную выгоду?

— Ответить на этот вопрос можно, только экономически все просчитав, — поясняет Ирина Ломоносова, замглавы Бийска. — При этом мы должны учесть, что определенные часы пользования катком концессионер будет предоставлять муниципалитету бесплатно, а еще – его затраты на содержание объекта. К тому же, если бы город сам вкладывал такие деньги в строительство, обращаясь к заемным средствам, то на кредит в 108 млн руб. у нас бы ушло еще 16 млн руб. на процентную ставку.

Прозвучало предложение «компенсировать» инвестору затраты не возвращая деньги из бюджета, а просто позволив подольше распоряжаться катком – лет 15. Но тут возникает вопрос: в каком состоянии он потом будет передан городу, и не потребует ли еще больше денег на капитальный ремонт?

В любом случае, поясняют в мэрии, обсуждать – выставлять ледовый каток на концессию или нет – нечего. Без этой процедуры начать строительство закон просто не позволит. А вот если потенциальных концессионеров, готовых вложиться в строительство катка не найдется, затраты на эту 108-миллионную долю муниципалитету придется брать на себя.

Бийский рабочий