Бийск: Лед тронулся: на реке Бии начался ледоход

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Лед на реке тронулся, но пока не в Бийске.

9 апреля, на реке Бия в Красногорском районе Алтайского края начался ледоход, сообщает региональное управление МЧС. Заторных явлений на этом участке на данный момент нет.

— Уровни воды в реках постоянно колеблются, происходят подъёмы и спады, но критические значения нигде не превышены. Отмечаются ледоходные явления, сегодня этот процесс начался на реке Бия в Красногорском районе, заторных явлений на данный момент нет. Подтопленных домов нет, но в ряде районов зафиксированы случаи скопления талых вод в низменных местах. В зонах особого риска работают оперативные группы главка, оснащённые беспилотными авиасистемами, а также группы местных гарнизонов, — сообщили в МЧС.

В Бийске лед на реке пока стоит, но уже наблюдаются промоины. В прошлом году в Бийске лед на Бии пошел 4-5 апреля. Напомним, 9 апреля в городе был убран понтонный мост, который ежегодно собирают для пропуска льда.

На территории Алтайского края ситуация с подтоплением отдельных участков населённых пунктов талыми водами остается на контроле. Также особое внимание уделяется состоянию водных артерий, на реках организован мониторинг ситуации, работа направлена на своевременное выявление заторов льда, которые могут привести к подтоплениям.

Фотовзгляд: бийчане ждут ледохода на Бии и любуются лебедями

16:23, 08.04.2021 1367

Бийский рабочий