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Алтайский край

Бийск: Лёд оказался безопасным: в крае подвели итоги ежегодной акции

Мар 30, 2021
ГОРНЯК22 30.03.2021

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По данным Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, не было допущено ни одного трагического случая.

Профилактическая акция «Безопасный лед», которая заключается в комплексной предупредительной работе не только среди детей, но и взрослого населения, принесла положительные результаты в этом году.

– В заключительный период проведения акции на контроле 39 профилактических и 230 патрульных групп находилось 356 мест возможного выхода людей и выезда техники на лед водоемов, — сообщили в ведомстве. — Специалисты органов местного самоуправления, сотрудники полиции, представители общественных организаций и волонтеры, госинспекторы по маломерным судам, спасатели патрулировали, перекрывали несанкционированные выезды на лед, беседовали с рыбаками, проводили дополнительные занятия в школах, а также информировали население о ледовой обстановке и нормах поведения на зимнем водоеме.

Напомним, что в Бийске государственные инспекторы по маломерным судам совместно со службой спасения пробурили лед под коммунальным мостом в Бийске, чтобы снизить его давление на опоры.

И все же, расслабляться не стоит. Сотрудники МЧС предупреждают:

– Лед в апреле может быть даже опаснее первого льда, потому что он не издает предупреждающего треска, а просто рушится под шагающим человеком. Пропитанный талой водой растаявшего снега, последний лед непрочен и коварен. Берега отходят значительно раньше, и лед у них еще тоньше. Преобладающее количество несчастных случаев происходит именно на последнем весеннем льду. Ночные и утренние морозы весны создают на рассвете иллюзию полной безопасности, но теплый солнечный день резко меняет картину ледяной обстановки.

Лёд оказался безопасным: в крае подвели итоги ежегодной акции1

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09:10, 19.03.2021 1309

 

Бийский рабочий

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