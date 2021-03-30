Бийск: Лёд оказался безопасным: в крае подвели итоги ежегодной акции

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По данным Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, не было допущено ни одного трагического случая.

Профилактическая акция «Безопасный лед», которая заключается в комплексной предупредительной работе не только среди детей, но и взрослого населения, принесла положительные результаты в этом году.

– В заключительный период проведения акции на контроле 39 профилактических и 230 патрульных групп находилось 356 мест возможного выхода людей и выезда техники на лед водоемов, — сообщили в ведомстве. — Специалисты органов местного самоуправления, сотрудники полиции, представители общественных организаций и волонтеры, госинспекторы по маломерным судам, спасатели патрулировали, перекрывали несанкционированные выезды на лед, беседовали с рыбаками, проводили дополнительные занятия в школах, а также информировали население о ледовой обстановке и нормах поведения на зимнем водоеме.

Напомним, что в Бийске государственные инспекторы по маломерным судам совместно со службой спасения пробурили лед под коммунальным мостом в Бийске, чтобы снизить его давление на опоры.

И все же, расслабляться не стоит. Сотрудники МЧС предупреждают:

– Лед в апреле может быть даже опаснее первого льда, потому что он не издает предупреждающего треска, а просто рушится под шагающим человеком. Пропитанный талой водой растаявшего снега, последний лед непрочен и коварен. Берега отходят значительно раньше, и лед у них еще тоньше. Преобладающее количество несчастных случаев происходит именно на последнем весеннем льду. Ночные и утренние морозы весны создают на рассвете иллюзию полной безопасности, но теплый солнечный день резко меняет картину ледяной обстановки.

Рыбачка Юля: «Где лучше клюет?» у бийчанки спрашивают даже мужчины

09:10, 19.03.2021 1309

Бийский рабочий