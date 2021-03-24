ГОРНЯК22

Алтайский край

Бийск: Лебеди начинают улетать с незамерзающего алтайского озера

Мар 24, 2021
ГОРНЯК22 24.03.2021

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Птицы собираются лететь на Север.

Лебедей на озере Светлом становится всё меньше. Птицы начали сбиваться в стаи по 50-60 особей и покидать озеро.Пока они перемещаются на другие оттаявшие поблизости водоёмы, чтобы потом лететь на Север. Такими же группами они вернутся на Алтай следующей зимой.

Сейчас у берега ещё можно увидеть около полусотни лебедей, но проехать к озеру на обычном автомобиле сложно – дорогу размыло, сообщается в группе Правительство Алтайского края «Вконтакте».

Егерь заказника «Лебединый» Алексей Солдатов дал совет на будущее: приезжать на Светлое лучше в мороз – 15-20 °C, тогда птицы особенно активны и за ними интересно наблюдать.

Лебеди начинают улетать с незамерзающего алтайского озера1

У поселка Молодёжный в Бийске в этом году зимует 146 лебедей-кликунов

10:17, 20.01.2021 1028

Бийский рабочий

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