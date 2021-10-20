Бийск: Лебеди массово летят на зимовку в Алтайский край
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Массовый прилет птиц наблюдают жители Алтайского края – часть из них остановится в поселке Молодежный под Бийском
Специалисты ожидают, что в этом году постояльцев на незамерзающих водоемах Алтайского края будет еще больше, чем в прошлом, так как птицы прилетят с выводками. Ожидается, что все птицы прилетят в регион к концу октября.
Кроме того, сейчас на водоемах можно увидеть и пролетных лебедей – тех, которые отправляются на зимовку дальше, в теплые страны и останавливаются на Алтае на отдых.
О таком пролете рассказали в своем аккаунте в Instagram сотрудники Алтайского заповедника. 13 октября, государственный инспектор Алтайского заповедника Светлана Кульбацкая отметила пролет стаи лебедей в 100 особей. Непогода заставила птиц остановиться на отдых в одном из заливов.
— Лебеди держатся на озере несколько дней, на отмелях с зарослями водорослей. Периодически поднимаются на крыло, кружат над озером и снова садятся на воду. В ночь на 16 октября от большой стаи на ночёвку остались только сорок птиц, — рассказала Светлана Кульбацкая.
В эти же дни государственный инспектор наблюдала остановку еще одного редкого для Алтайского заповедника вида – пара больших белых цапель кормилась в одном из заливов. Это наиболее поздняя встреча вида на осеннем пролете на территории Алтайского заповедника за всю историю наблюдений.
Готовятся принимать зимних «квартирантов» и на озере Светлое, сообщают «Вести-Алтай». Здесь заготовили 20 тонн овса, который используют для прикормки птиц в сильные морозы. Впрочем, специалисты уверены, что в озере Светлом вполне достаточно естественного корма для всех зимующих птиц – это водоросли, основная пища птиц.
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Ожидают здесь и приезд туристов – красят наблюдательную площадку и меняют подгнившие доски. Каждую зиму озеро Светлое привлекает тысячи посетителей из разных регионов России.
Напомним, бийчане увидели первых лебедей еще в начале октября – небывало рано. Несколько особей плавало у понтонного моста. Скорее всего, это были пролетные птицы или разведчики. Основная масса птиц прилетит в поселок Молодежный чуть позже.
Предвестники зимы: на Бии в районе Бийска заметили лебедей
11:14, 01.10.2021 2128