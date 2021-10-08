Бийск: «Лето кончилось»: помидоры, огурцы и апельсины подорожали в России

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Помидоры в сентябре подорожали на 24,9%, огурцы на 17,3%, а апельсины – на 12,9%

Помидоры в России в сентябре 2021 года подорожали на 24,9% по сравнению с показателем за август, огурцы — на 17,3%, апельсины — на 12,9%, сообщает ТАСС.

В сентябре наблюдался рост цен на плодоовощную продукцию, в том числе помидоры подорожали — на 24,9%, огурцы — на 17,3%, апельсины — на 12,9%, чеснок — на 6,5%, бананы — на 3,4%, груши — на 3,3%, лимоны — на 3,1%, зелень свежая — на 2,4%, сухофрукты — на 2%. В то же время свекла подешевела на 13,7%, виноград — на 12,6%, морковь — на 10,3%, яблоки — на 5,7%, капуста — на 3,6%, лук — на 2,8%.

В Минпромторге назвали закономерным увеличение стоимости некоторых видов овощей в осенне-зимний сезон.

— Лето закончилось, а вместе с ним — период выращивания капризных к перепадам температур агрокультур в открытом грунте. Затраты же на выращивание всесезонных тепличных овощей всегда больше, они включают в себя в том числе затраты на отопление. Поэтому и конечная цена тепличных овощей в осенне-зимний период в магазинах выше.

По данным Росстата, яйца куриные в среднем по России в сентябре подорожали на 5,7%. Также, согласно статистике, среди продовольственных товаров говядина и мясо птицы подорожали на 2,4%, печень говяжья — на 1,8%, национальные сыры и брынза — на 1,7%, молоко — на 1,6%, свинина и кулинарные изделия из птицы — на 1,5%, фарш мясной — на 1,4%, рыба живая и охлажденная — на 1,3%, майонез — на 1,3%, пельмени, манты, равиоли, сметана, консервы томатные, кексы, рулеты, шоколад и консервы мясные для детского питания — на 1,2%. На сахар-песок цены в среднем по России выросли на 0,7%, на масло подсолнечное — на 0,2%.

Вместе с тем в сентябре рыба мороженая неразделанная подешевела на 0,7%, креветки мороженые неразделанные — на 0,5%, масло оливковое, вина виноградные — на 0,2%, отечественные пиво и игристые вина, соки фруктовые — на 0,1%.

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18:32, 03.10.2021 7501

Бийский рабочий