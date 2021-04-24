Бийск: Лазарева суббота 24 апреля 2021 года: что это за праздник и как отмечается

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Лазарева суббота — это большой православный праздник, всегда выпадающий на Великий пост.

Лазарева суббота — это один из ключевых дней Великого поста. Старайтесь быть добрее и позитивнее в этот яркий день.

История Лазаревой субботы

Это праздник, который посвящен последнему чуду Иисуса Христа, совершенному до распятия на кресте. Речь идет о воскрешении Лазаря. Это был добрый мужчина, который жил недалеко от Иерусалима. Христос не раз общался с мужчиной и поддерживал с ним связь, и перед вхождением в Иерусалим Мессия решил навестить друга. Оказалось, что мужчина умер незадолго до прихода Иисуса в его дом.

Он не мог принять этого, потому велел убрать камень от могилы Лазаря, после чего произнес знаменитую фразу: «Лазарь, выйди вон». Мужчина воскрес и вышел из пещеры, как ни в чем не бывало. Согласно писанию, мужчина прожил после этого около тридцати лет.

Как отмечают Лазареву субботу

Этот праздник помогает настроиться на приближение Пасхи. Нельзя забывать о том, что это часть Великого поста. Нужно продолжать молиться и соблюдать все основные правила воздержания. В этот день обычно читают молитвы о здоровье и исцелении от недугов.

Согласно правилам питания, в Лазареву субботу можно есть рыбную икру, готовить горячую пищу на масле, есть рыбу. Разумеется, лучше не усердствовать с этим: нужно есть скромными порциями.

Церковь не рекомендует в этот день:

убираться дома, стирать, делать ремонт в ущерб молитвам;

заниматься работой в огороде;

ссориться, отказывать в помощи близким.

В Лазареву субботу также запрещены бурные торжества. Нужно проводить время с близкими и стараться совершать богоугодные дела. В этот день, согласно наблюдениям, Господь помогает нам решать какие-то важные проблемы.

Считается, что в этот день стоит в молитвах также просить не о решении своих проблем, а о решении проблем близких людей. Христос вернул к жизни того, кого считал близким, поэтому обязательно помогите тем, кто вам дорог.

Старайтесь не заниматься делами в огороде и дома в этот день. Также в Лазареву субботу желательно не устраивать пышных пиршеств, ведь это все еще Великий пост.

Согласно приметам, в этот день можно и даже нужно рассказывать своим близким о принятом решении сыграть свадьбу со второй половинкой. Считается, что так будущий союз будет более крепким.

Еще одна важная примета касается погоды. Если к Лазаревой субботе распустились сережки на иве, значит, лето будет очень благоприятным, теплым и не засушливым. Не забудьте собрать вербу в этот день, чтобы подготовиться к Вербному воскресенью. Именно в Лазареву субботу освящают веточки вербы, окропляя их святой водой. В церкви также стоит поставить свечку за здравие родителей и своих детей.

Вербное воскресенье в 2021 году: что можно и нельзя делать 25 апреля

08:12, 23.04.2021 1946

Бийский рабочий