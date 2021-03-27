ГОРНЯК22

Алтайский край

Бийск: Лапочки дочки: в Алтайском крае родилась первая в этом году тройня

Мар 27, 2021
ГОРНЯК22 27.03.2021

0 1 из 3 Лапочки дочки: в Алтайском крае родилась первая в этом году тройня 1 Лапочки дочки: в Алтайском крае родилась первая в этом году тройня 2 Лапочки дочки: в Алтайском крае родилась первая в этом году тройня 3 Лапочки дочки: в Алтайском крае родилась первая в этом году тройня 4 Лапочки дочки: в Алтайском крае родилась первая в этом году тройня 5

Из перинатального центра «ДАР» выписана первая в этом году тройня.

Сразу три дочери родились в семье Романа и Любови Антипиных из Барнаула. Анна, Виктория и София появились на свет 21 января.

Врач-неонатолог Инна Меденцева, которая наблюдала малышек, рассказывает:

— После рождения девочки неделю провели в отделении реанимации, а позже были переведены «на второй этап выхаживания в отделение патологии и интенсивной терапии новорожденных. Все трое сразу же стали отлично набирать вес. Появились же на свет они совсем миниатюрными – 1425, 1250 и 1150 граммов. Это произошло на сроке беременности в 30 недель. Замечу при этом: моим коллегам, врачам-акушерам-гинекологам, удалось максимально пролонгировать беременность и в итоге избежать каких-либо серьезных осложнений в развитии. В ближайший год за здоровьем малышек будут следить врачи кабинета катамнестического наблюдения нашего центра. Особо пристально за недоношенными малышами наблюдают невролог и офтальмолог. С их мамой мы много времени уделили уходу за новорожденными. Глядя на уверенную в себе Любу и ее маму, которая помогала в уходе за внучками, не сомневаюсь, что Антипины обязательно справятся со всеми сложностями!

Торжественную выписку тройни посетила министр социальной защиты региона Наталья Оськина. Она вручила многодетным родителям сертификат на положенную при рождении тройни выплату в 150 тысяч рублей.

— Переполняют чувства радости, гордости и восторга за молодых родителей. Да, в первое время в семье будет много хлопот, но самое главное, что дети рождены в полной, дружной, любящей семье.

Напомним, в прошлом году в перинатальном центре «ДАР» появились на свет 3 тройни, а их семьи в одночасье получили статус многодетных. Всего же, по информации Министерства социальной защиты, в Алтайском крае сегодня проживает более 30 тысяч многодетных семей.

Лапочки дочки: в Алтайском крае родилась первая в этом году тройня 6

Названы самые популярные и самые редкие имена, которые бийчане дают детям

15:57, 22.01.2021 2351

 

Бийский рабочий

Похожая запись

Алтайский край

Горняк22: Унесенные ветром. В Барнауле летают крыши, повреждая автомобили

Мар 27, 2021
Алтайский край

Горняк22: Жителям Барнаула звонят «танцевальные» мошенники

Мар 27, 2021
Алтайский край

Горняк22: Пассажир устроил дебош в аэропорту Барнаула

Мар 27, 2021

Статьи по теме

Общество

Горняк22: Кому положено по 39 900 рублей с 1 апреля — Пенсионеры России

Мар 27, 2021
Алтайский край

Горняк22: Унесенные ветром. В Барнауле летают крыши, повреждая автомобили

Мар 27, 2021
Алтайский край

Горняк22: Жителям Барнаула звонят «танцевальные» мошенники

Мар 27, 2021
Алтайский край

Горняк22: Пассажир устроил дебош в аэропорту Барнаула

Мар 27, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar