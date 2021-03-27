Бийск: Лапочки дочки: в Алтайском крае родилась первая в этом году тройня

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Из перинатального центра «ДАР» выписана первая в этом году тройня.

Сразу три дочери родились в семье Романа и Любови Антипиных из Барнаула. Анна, Виктория и София появились на свет 21 января.

Врач-неонатолог Инна Меденцева, которая наблюдала малышек, рассказывает:

— После рождения девочки неделю провели в отделении реанимации, а позже были переведены «на второй этап выхаживания в отделение патологии и интенсивной терапии новорожденных. Все трое сразу же стали отлично набирать вес. Появились же на свет они совсем миниатюрными – 1425, 1250 и 1150 граммов. Это произошло на сроке беременности в 30 недель. Замечу при этом: моим коллегам, врачам-акушерам-гинекологам, удалось максимально пролонгировать беременность и в итоге избежать каких-либо серьезных осложнений в развитии. В ближайший год за здоровьем малышек будут следить врачи кабинета катамнестического наблюдения нашего центра. Особо пристально за недоношенными малышами наблюдают невролог и офтальмолог. С их мамой мы много времени уделили уходу за новорожденными. Глядя на уверенную в себе Любу и ее маму, которая помогала в уходе за внучками, не сомневаюсь, что Антипины обязательно справятся со всеми сложностями!

Торжественную выписку тройни посетила министр социальной защиты региона Наталья Оськина. Она вручила многодетным родителям сертификат на положенную при рождении тройни выплату в 150 тысяч рублей.

— Переполняют чувства радости, гордости и восторга за молодых родителей. Да, в первое время в семье будет много хлопот, но самое главное, что дети рождены в полной, дружной, любящей семье.

Напомним, в прошлом году в перинатальном центре «ДАР» появились на свет 3 тройни, а их семьи в одночасье получили статус многодетных. Всего же, по информации Министерства социальной защиты, в Алтайском крае сегодня проживает более 30 тысяч многодетных семей.

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15:57, 22.01.2021 2351

Бийский рабочий