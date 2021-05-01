Бийск: Кузьма Огородник: по каким приметам 1 мая определяли погоду на месяц

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Народный праздник Кузьма Огородник отмечается 1 мая (по старому стилю – 18 апреля).

По церковному календарю в этот день чтут память святителя Космы Халкидонского, исповедника, епископа. Другие названия праздника: Кузьма, Косма, День святого Кузьмы, Кузьмин день, Огородник. Огородником день прозвали по причине того, что святой Косма является покровителем огородов и посевов. Но и кукушка, начинающая свою песнь в зеленом царстве, тоже важная птица этого дня.

В этот день впервые после зимы подает голос кукушка. Многие приметы связывают с ее поведением. Так, например, если кукушка закуковала — пора сеять лен, если кукует на сухом дереве — к заморозку. Также считалось, что если кукушка летает по деревне — то быть пожару, кукует на крыше дома – к болезни хозяев данного жилища. Всем известна и самая главная примета про кукушку: сколько раз она прокукует, столько добру молодцу и жить осталось.

На Кузьму традиционно сеяли морковь и свеклу. Интересно, что посадкой и прополкой овощей на Руси занимались исключительно женщины — и не только потому, что эта работа была легче, чем, например, пахота. Считалось, что все, посаженное мужчиной, пойдет в цвет, а плода не даст.

О предстоящей погоде судили по разным приметам. Теплое начало мая было верным признаком того, что в конце месяца начнутся холода, и наоборот. По этому поводу говорили: «На Кузьму в рубашке пахать — в шубе сеять». Если же май выдавался холодным — год обещал быть плодородным. Хороший урожай предвещали и обильные дожди. Кстати, первым дождиком смачивали волосы, чтобы они росли густо, как майская трава.

Народные приметы на 1 мая:

Если на Кузьму Огородника тепло, то в конце месяца будет холодно, и наоборот.

Дождь в этот день пророчит богатый урожай.

Зацвела фиалка — сей морковь и петрушку.

Если кукушка прилетела в деревню или село и там летает – быть пожару.

1 мая гуси начинают полоскаться в воде — будет тепло.

Если в этот день намочить волосы дождевой водой, они будут расти пышными, как весенняя трава.

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08:06, 30.04.2021 1833

Бийский рабочий