ГОРНЯК22 14.11.2021
Алтайский край

Бийск: Кузьминки осенние. Что можно и нельзя делать по приметам 14 ноября

Горняк22
4 часа Ago

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14 ноября наши предки почитали память Кузьмы и Демьяна. На Руси встречали зиму и дарили друзьям домашних кур

Праздник назывался «Кузьма-Демьян — ремесленники, курятники» в честь святых Кузьмы и Демьяна и означал наступление зимы. Несмотря на мужское название, праздник считался девичьим, а святые являются покровителями рукоделия.

Молодые девушки собирались в одном доме, готовили угощения, напитки, звали молодых людей, которые играли на разных инструментах, пели и танцевали. Из еды на столе обязательно должны были быть блюда из курицы, например, суп с лапшой, пироги или запеченное мясо.

Девушки перед свадьбой просили святых о крепкой и счастливой семейной жизни, а все сны на 14 ноября считались вещими.

Одна из главных примет в этот день гласила, что нельзя смотреть в глаза нищему, подавая милостыню, иначе вас ждет беда.

Владельцам кошек будет интересно узнать, что если в ночь на Осенние Кузьминки в доме замяукает кошка, то в жизни хозяев произойдет радостное событие.

14 ноября также отмечали куриные именины. Те, кто был побогаче, отправлял своим более бедным родственникам в подарок кур. Крестьянские женщины приносили в этот день в дар боярыням (женам помещиков) кур, а те в ответ их одаривали лентами. Таких «челобитных кур» было принято содержать в почете — кормить овсом, ячменем и никогда не убивать. А яйца, которые они несли, считали лечебными.

Народные приметы на 14 ноября

  • Кузьминки — встреча зимы.
  • Если днем стоит теплая погода, то зима будет теплой.
  • Если пошел снег, то весной реки разольются.
  • Если на Кузьминки осенние деревья полностью не сбросили листву, то зима будет лютой, а урожай не уродится.
  • Кузьма-Демьян с гвоздем, Никола с мостом.
  • Закует Кузьма-Демьян, до весны красной не расковать.
  • Кузьма закует, а Михайло раскует (часто 21 ноября бывала оттепель).

Кузьминки осенние. Что можно и нельзя делать по приметам 14 ноября 1

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13:40, 12.11.2021 1410

 

Бийский рабочий

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