Бийск: Кузьминки осенние. Что можно и нельзя делать по приметам 14 ноября

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14 ноября наши предки почитали память Кузьмы и Демьяна. На Руси встречали зиму и дарили друзьям домашних кур

Праздник назывался «Кузьма-Демьян — ремесленники, курятники» в честь святых Кузьмы и Демьяна и означал наступление зимы. Несмотря на мужское название, праздник считался девичьим, а святые являются покровителями рукоделия.

Молодые девушки собирались в одном доме, готовили угощения, напитки, звали молодых людей, которые играли на разных инструментах, пели и танцевали. Из еды на столе обязательно должны были быть блюда из курицы, например, суп с лапшой, пироги или запеченное мясо.

Девушки перед свадьбой просили святых о крепкой и счастливой семейной жизни, а все сны на 14 ноября считались вещими.

Одна из главных примет в этот день гласила, что нельзя смотреть в глаза нищему, подавая милостыню, иначе вас ждет беда.

Владельцам кошек будет интересно узнать, что если в ночь на Осенние Кузьминки в доме замяукает кошка, то в жизни хозяев произойдет радостное событие.

14 ноября также отмечали куриные именины. Те, кто был побогаче, отправлял своим более бедным родственникам в подарок кур. Крестьянские женщины приносили в этот день в дар боярыням (женам помещиков) кур, а те в ответ их одаривали лентами. Таких «челобитных кур» было принято содержать в почете — кормить овсом, ячменем и никогда не убивать. А яйца, которые они несли, считали лечебными.

Народные приметы на 14 ноября

Кузьминки — встреча зимы.

Если днем стоит теплая погода, то зима будет теплой.

Если пошел снег, то весной реки разольются.

Если на Кузьминки осенние деревья полностью не сбросили листву, то зима будет лютой, а урожай не уродится.

Кузьма-Демьян с гвоздем, Никола с мостом.

Закует Кузьма-Демьян, до весны красной не расковать.

Кузьма закует, а Михайло раскует (часто 21 ноября бывала оттепель).

Два мешка корма съедают за день лебеди, прилетевшие в бийскую Молодежку

13:40, 12.11.2021 1410

Бийский рабочий