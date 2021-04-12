Бийск: Курортный сезон в Краснодарском крае в этом году начнется с 1 мая

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Эпидемиологическая обстановка в Краснодарском крае позволяет открыть курортный сезон с 1 мая.

Об этом сообщил вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель.

— В регионе сохраняется стабильная эпидобстановка, число заболевших в сутки составляет немногим более 100 человек, — отметил вице-губернатор.

Он пояснил, что, как правило, майские праздники — это период пиковой нагрузки для курортной инфраструктуры. Они служат репетицией для летнего сезона.

Зимой 2020-2021 года курорты Краснодарского края посетили 2 млн российских туристов зимой регион посетили 2 млн российских отдыхающих, однако прирост заболеваемости из-за этого не ухудшился. По словам вице-губернатора, это доказывает эффективность местных антиковидных мер.

Добавим, что ранее стало известно о намерениях российского оперштаба приостановить сообщение с Турцией, решение по этому вопросу должны принять 12 апреля. В Турции сейчас резкий рост заболеваемости и, по мнению Анны Поповой, главы Роспотребнадзора, именно оттуда приезжают туристы с коронавирусом. Вот уже несколько суток в Турции выявляется более 40 тысяч заболевших ежедневно. Таких показателей не было ни разу за все время пандемии.

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19:56, 06.11.2020 1199

Бийский рабочий