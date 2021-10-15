Бийск: Куприян и Устинья: почему 15 октября в народе считали опасным днем

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Народный праздник Куприян и Устинья отмечается 15 октября.

В народе этот день считается опасным. Велика вероятность встречи с нечистой силой. Остерегаться следует не верящим в Бога, грешникам и тем, кто часто поминает черта. Но особенно опасаться нужно людям, дружащим с зеленым змием.

Эта дата на Руси считалась днем очищения от наваждений и избавления от злых духов. Если не прочитать соответствующую молитву, на человека могли напасть бесы. Причем, как правило, мужчины молились Куприяну (Киприану), а женщине — Устинье (Иустине). В качестве жертвы бесы чаще всего выбирали пьяниц, грешников, а также сквернословов — тех, кто призывает чертей в минуты гнева или отчаяния. Говорили, что пьяницам бесы нередко являются в своем натуральном виде, лишают сна, вызывают отвращение к пище и наводят ужас. Именно этим в народе объясняли припадки «белой горячки».

На Куприяна и Устинью ходили в лес за опятами и поздними рыжиками. Иногда опята собирали и тогда, когда выпадал первый снег.

Народные приметы на 15 октября:

Если утром на Устинью ляжет на землю иней, то погода в ближайшие дни будет стоять сухой и солнечной.

Если весь день идет ливень, значит, зима будет холодной.

Если нет ветров и стоит тихая погода, то к вечеру стоит ждать похолодания.

Начался листопад – скоро похолодает.

Пьяного обязательно в этот день черти навестят.

Если скот, выпущенный на пастбище, поворачивает обратно во двор, холод или снег недалече.

Олени сильно бодаются рогами — к непогоде.

Радужный круг вокруг луны — к ветрам, ненастью.

Куры хохлятся и приподнимают перья — к холодам.

Бийский рабочий