Бийск: Купальница: что можно и нельзя делать по народному календарю 20 мая

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Народный праздник «Купальница» отмечается 20 мая (по старому стилю – 7 мая).

В православном церковном календаре это день почтения памяти святого мученика Акакия, сотника. Другие названия праздника: «Акакий», «Купавница», «Иван-бражник». Купальницей день был назван из-за обычая купать 20 мая в реке лошадей, а Купавницей – в честь гордого цветка, что распускает в эти дни свои нежные лепестки среди тихой воды, прячась от луговых цветов.

Согласно обычаю, в этот день всех кобыл и жеребцов, имеющихся в хозяйстве, обязательно нужно было прогнать по речной воде (а еще лучше — окатить ею с ног до головы). Лошадей не только купали, но также и поили «солнечной» водой. Считалось, что это придаёт им сил и здоровья, а также защищает от нечистой силы.

Люди также проводили обряд купания. С раннего утра выставляли на улицу полные ведра воды. К полудню вода напитывалась силой солнечных лучей и ею можно было окатить как себя, так и другого человека. Люди верили, что заряженная солнцем вода обладает целебной чудотворной силой и придаёт силы, бодрости и богатырского здоровья на целый год.

В народе об этом дне говорили: «На Купальницу надобно времени не упустить, да и силы не растерять».

Обычно, к этому времени, домашние семена вырождались, становились негодными для посева. Существовала примета, что самый хороший урожай получается от чужих семян, особенно если они были украдены. Поэтому хозяева в этот день ходили друг к другу в гости и потихоньку старались взять немного семян.

Народные приметы на 20 мая:

Разноцветные лучи на восходе солнца – значит погода изменится в худшую сторону.

Если роса быстро высыхает – будет дождь, если не высыхает до полудня – будет ненастье.

Если 20 мая идет дождь – сентябрь будет теплым.

Вечерняя радуга – к ясной погоде, утренняя – к дождливой.

Если при заходе солнце ярко-красного цвета, значит, погода скоро испортится.

Если в ночном небе висит красный месяц – будет дождь. У месяца рога вниз смотрят – будет теплая погода.

На акации в утреннее время много нектара и пчел – днем будет дождь, а в ближайшее время может начаться гроза.

Если день приходится на новолуние, то посадку лучше отложить до молодой луны, иначе все семена поедят черви.

Если к Купальнице прилетели стрижи и ласточки — год будет счастливым.

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10:12, 18.05.2021 6931

Бийский рабочий