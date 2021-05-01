Бийск: Куличи из печи: как испечь на Пасху сдобу, булочки, краффин и торт

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Светлое Воскресенье принято встречать пышными красивыми куличами, богатым столом и хорошим настроением.

Обычными куличами сейчас мало кого удивишь, а вы попробуйте эти рецепты – здесь выпечка на любой вкус – и более традиционная, и «продвинутая».

Пасхальный краффин

Понадобится : 220 мл молока, 700 г муки, 1 яйца, 4 яичных желтка, 80 г сахара, 15 г ванильного сахара, 80 г сливочного масла, 40 г свежих дрожжей, 1 ч л соли. Для начинки: 100 г изюма, 50 г цукатов, 50 мл коньяка.

Теплое молоко смешаем с дрожжами и ложкой сахара, дадим подняться шапочке. На это потребуется около 15 минут. Если шапочка не появилась, значит, дрожжи не активировались и их нужно заменять. Просеем муку в глубокую чашку, сделаем углубление. Взбиваем яйца и желтки с сахаром с помощью миксера. Масло растопим в микроволновке.

Выливаем дрожжи в муку, добавляем туда взбитые яйца, растопленное масло и соль. Сразу перемешиваем. Замешиваем тесто – месим примерно 10 минут, муки не добавляем. За время вымешивания тесто будет становиться менее липким. Тесто складываем в чистую чашку и смазываем сверху растительным маслом. Накроем пленкой, уберем на час на расстойку.

Делим тесто на три части. Формуем колобки, дадим им полежать под пленкой. Берем одну часть теста. Раскатываем его в пласт. Можно на стол налить ложку масла растительного, тогда тесто не будет липнуть и будет хорошо раскатываться. Смазываем пласт маслом. Выкладываем поверх изюм и цукаты, тесто сворачиваем в рулет. То же самое делаем с другими частями теста. Рулеты должны полежать под пленкой 20 минут.

Затем надрезаем рулет, но не до конца, заворачиваем один конец рулета с внешней стороны. Второй конец рулета мы подымаем слегка и сворачиваем уже сверху на нашу основу. Кладем кулич в форму. Так же проделываем с другими кусочками теста.

Убираем на час в теплое место. Накроем полотенцем. Тесто поднялось. В форме должно быть место сверху, куда будет расти краффин. Духовку разогреваем до 200 градусов. Выпекаем 10 минут при 200 градусах, а затем убавим до 180, сверху нужно накрыть фольгой. Печем всего 35-40 минут.

Шоколадный кулич с шоколадной глазурью, орехами и цукатами

Понадобится : для теста: 300 мл молока, 10 г сухих дрожжей, 600 г муки, 2 яйца, 50 г сливочного масла, 60 г какао-порошка, 50 г грецких орехов, 50 г цукатов, 150 г сахара, ванилин; для глазури: 100 г шоколада, 50 г сливочного масла.

Молоко нагрейте до тёплого состояния, оно должно быть именно тёплым, это важно, если оно будет горячим, дрожжи погибнут, и выпечка не поднимется. К молоку добавьте дрожжи, 1 ст.ложку сахара и 2 ст. ложки муки, перемешайте и отправьте в теплое место.

Яйца разбейте в глубокую миску, немного взбейте с сахаром, добавьте ванильный сахар, какао и сливочное масло, можно для цвета теста добавить чайную ложку куркумы и столовую ложку цедры лимона или цедру апельсина, так будет ароматнее. Добавьте опару и половину заранее просеянной муки (просеивание обогатит муку кислородом и выпечка получится пышнее) в миску к яично-сахарной смеси, перемешайте венчиком.

Тесто накройте полотенцем и поставьте в теплое место на час. Затем добавьте промытые и просушенные на бумажных полотенцах цукаты и орехи (чтобы цукаты не прилипали друг к другу добавьте к ним чайную ложку муки и перемешайте). Добавьте к тесту вторую половину муки, замесите мягкое, не липнущее к рукам тесто. Накройте полотенцем, поставьте в теплое место на 40 минут.

Формы смажьте маслом и наполните тестом до половины, поставьте их на расстойку в теплое место на 30 минут.

Выпекайте куличи в заранее разогретой до 180 градусов духовке 20-25 минут, времени может потребоваться чуть больше или меньше ориентируйтесь по своей духовке. Готовность проверяйте зубочисткой. Для глазури шоколад поломайте на кусочи, растопите на водяной бане, добавьте сливочное масло, перемешайте, дайте немного остыть и покройте куличи. Украсьте орехами и цукатами.

Творожный кулич без дрожжей

Понадобится : 350 г муки, 150 г сливочного масла, 250 г творога, 2 яйца, 300 г сахара, 150 г изюма, ванилин, разрыхлитель 1 ч.л.; для глазури: 100 г сахара, 1 ч.л. желатина, 3 ст.л. воды.

Нужно заранее достать все необходимые ингредиенты из холодильника — они должны быть комнатной температуры. Яйца взбейте в миске до пышной пены (чтобы лучше взбивались можно добавить щепотку соли). Продолжая взбивать, дождиком постепенно всыпайте сахар с ванилином. Взбивайте около пяти минут, пока масса не увеличится в объеме. Добавьте растопленное и охлажденное до комнатной температуры сливочное масло и творог 9% жирности. Творог можно предварительно перетереть через сито. Взбейте до однородной массы без комочков.

В стакан всыпьте половинку чайной ложки соды и 3 столовые л. уксуса, погасите и добавьте к тесту. Смесь будет шипеть и пениться, так и нужно. Эта процедура избавит выпечку от привкуса соды, вместе с тем сделает ее пышной. Возьмите третью часть муки (заранее просеянной), добавьте к ней чайную ложку разрыхлителя, также добавьте к тесту и на небольшой скорости взбейте.

Добавьте к массе промытый и подсушенный изюм. Чтобы изюминки равномерно распределялись по тесту и не липли друг к другу, их можно обвалять в муке, особенно если у вас липкий изюм. Введите остальную муку и пройдитесь по тесту миксером. Тесто должно получиться по консистенции как очень густая сметана. Мука должна хорошо вмешаться в массу.

Бумажные формы смажьте маслом по всему периметру, заполните тестом и дайте постоять 5-10 минут. Духовку разогрейте до 200 градусов, отправьте в неё куличи, убавьте до 160 градусов и выпекайте 20 минут, затем увеличьте до 170С и пеките ещё 30 минут. По истечении этого времени увеличьте до 180С и пеките ещё 5-10 минут «до сухой шпажки».

Глазурь. Чайную ложку желатина залейте столовой ложкой воды, оставьте для набухания. В кастрюлю с толстым дном насыпьте 100 г сахара и налейте 2 столовые ложки воды, доведите до кипения, убавьте огонь до среднего, варите сироп, помешивая, около пяти минут до загустения. Уберите с огня, остудите до 60 градусов. Добавьте в сироп набухший желатин, взбивайте около пяти минут.

Пасхальный венок с тройной начинкой

Красивый пасхальный венок станет фаворитом на праздничном столе! Пасхальный венок можно украсить крашенками, которые укладываются по центру. И вся композиция символизирует гнездо, уют и благополучие в доме, а также вечную жизнь и радость.

Понадобится : для теста: 150 мл молока, 100 мл сыворотки, 70 г маргарина, 4 ст .л сахара, 2 ч.л. дрожжей, 3 яйца, 600 г муки, кондитерская посыпка; для начинки: 100 г изюма, 100 г кураги, 100 г арахиса.

Нагреваем молоко с маргарином, добавляем сыворотку, яйца. Добавляем остальные компоненты (соль, сахар, дрожжи, муку). Замешиваем тесто и оставляем подходить в тёплом месте на час.

Курагу моем, подсушиваем и нарезаем небольшими кусочками. Изюм моем и салфеткой убираем лишнюю влагу. Арахис очищаем, обжариваем 3-5 минут в микроволновке и измельчаем в блендере. Тесто делим на 3 части и каждую раскатываем в полосу примерно 12-14 см шириной. По центру каждой полосы выкладываем начинку, на каждую полосу свою начинку. Соединяем края.

Переплетаем три жгута в косу. Соединяем в круг и отправляем походить ещё минут на 20. Смазываем яйцом и отправляем в духовку на 30 минут при 180-190 градусов. Ещё горячим сбрызгиваем сахарной водичкой и посыпаем разноцветной посыпкой.

Торт «Пасхальный заяц»

Понадобится : для теста: 3 яйца, 150 г сахара, 6 ст.л. воды, 2 ч.л. разрыхлителя, 125 г муки, 25 г кукурузного крахмала; для крема: 310 г мандаринов, 15 г ванильного сахара, 75 г сахарной пудры, 300 мл жирных сливок, 4 ст.л. апельсинового ликера; для зайца: 150 г марципана, 3 ст.л. какао.

Делаем бисквит. Яйца разделим на белки и желтки. Взбиваем белки с сахаром и холодной водой до пиков. Добавляем затем желтки. В конце добавим муку с крахмалом и разрыхлителем. Размешаем все венчиком. Выливаем нашу массу на бумагу. Размазываем тесто.

Выпекаем в разогретой духовке до 180 градусов 8-10 минут. Достаем и сразу перевернем на полотенце. Снимем бумагу и обрежем края. Готовый бисквит промазываем кисточкой ликером. Взбиваем 200 мл сливок с сахарной пудрой (50 гр) и ванильным сахаром. Мандарины сливаем от сока. И выкладываем на крем.

Пласт разрежем на полоски шириной 6 см. Свернем одну и поставим на середину блюда. Остальными полосками обмотаем вокруг. Закрепляем вокруг специальным кольцом и убираем в холодильник.

На следующий день можно сделать зайца для украшения. Берем марципан и вымешиваем его с какао. Оставляя при этом немного светлого марципана. Формуем шар, это туловище зайца. Делаем лапки. И из белого делаем хвостик, обмакиваем его в кокосе.

Снимаем кольцо с торта. Взбиваем еще 100мл сливок с 25гр сахарной пудры и обмазываем бока. Украшаем торт. Ставим нашего зайца, посыпаем фисташками молотыми, и еще можно выложить яйца шоколадные или конфеты.

Повар из монастыря рассказал, как найти настоящий русский кулич к Пасхе

19:17, 23.04.2021 711

Бийский рабочий