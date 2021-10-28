Бийск: Куда ни пойдешь, без QR ты не пройдешь: бийчан предупреждают о новых запретах

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При этом, запись на вакцинацию от коронавируса на «Госуслугах» стала похожа на прохождение квеста

Решение вакцинироваться или нет, трудно уже назвать добровольным. Даже ярые противники сдаются: их активно предупреждают, без QR-кода вскоре вы не попадете не то что в театры, а на работу или туда, где долгое время привыкли проводить время.

Виктор на пенсии не привык скучать, поэтому ведет очень активную социальную жизнь. Посещает все творческие и музыкальные вечера, радуется приезду известных артистов. И уже несколько лет, в паре со своей дамой, он ходит на бальные танцы. Мужчин на танцах всегда не достает, поэтому надо обязательно «перетанцевать» всех дам. Галантного Виктора очень ценят. Но предупреждают: вскоре без QR-кода на занятия не пустят.

Задуматься о вакцинации пришлось после того, как "прижали", не оставив выбора Фото: Редакция "БР"

Все бы ничего, но по состоянию здоровья мужчина относится к категории «вакцинироваться с большой осторожностью». Чтобы продолжать социальную жизнь, осторожность вскоре придется отбросить.

– Придется прививаться, конечно, – говорит он.

Не оставили выбора и родителям, которые водят детей в секции: в здание, где занимается ребенок, проходят соревнования и т.п. без спец кода пускать не будут. Кулуарные разговоры об этом уже расходятся по соцсетям.

На работе в пищевой промышленности без прививки – никуда. Бийчанка Ксения как могла оттягивала момент вакцинации, у нее на это были и противопоказания, и медотвод. Но вскоре выбор был только такой: или уходить, или прививаться.

– Привилась, что делать. Спросили, какую вакцину – я говорю, вообще все равно, любую ставьте. – делится девушка без явной радости от полученной защиты.

Ну что ж, раз необходимо, попробуем записаться? Лучше всего через современный сервис – «Госуслуги». Все данные уже введены, стоит только подтверждать свой выбор.

Сразу на главной странице появляется предупреждение «о возможных сбоях при записи на вакцинацию». Но можно следовать дальше.

Запись на вакцинацию на "Госуслугах" Фото: Редакция "БР"

Заполняем или подтверждаем данные. При выборе региона появляется первая ошибка:

Запись на вакцинацию на "Госуслугах" Фото: Редакция "БР"

Перезагружаем, заново жмем все кнопки. На этапе выбора поликлиники система сообщает о долгом ожидании.

Запись на вакцинацию на "Госуслугах" Фото: Редакция "БР"

Еще раз и почти до конца – пытаемся выбрать кабинет для вакцинации, и снова сбой.

Запись на вакцинацию на "Госуслугах" Фото: Редакция "БР"

Многократная перезагрузка не дает вариантов. И нам предлагают «встать в лист ожидания».

Записаться на вакцинацию также можно и не через портал «Госуслуги», а по номеру 122, или по телефону регистратуры выбранного медучреждения. Прежде, чем звонить, подготовьте паспорт, СНИЛС и полис ОМС.

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09:13, 27.10.2021 1263

Бийский рабочий