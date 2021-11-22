Бийск: Куда хуже-то: за неделю в Алтайском крае от COVID-19 умерло 217 человек

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Количество заболевших в регионе пока превышает количество выздоравливающих

Уходящая неделя снова стала пиковой по заболеваемости, ситуация в Алтайском крае с заражениями даже не улучшается, несмотря на предпринимаемые меры. Число так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, также оказалось самым высоким за пандемию.

Так, всего за неделю в Алтайском крае диагноз коронавирус подтвердили у 3705 человек, при этом два дня за неделю край показывал максимальные показатели – по 535 человек в сутки.

В Бийске количество заболевших за неделю составило 314 человек, причем, в два из дней недели в Бийске фиксировались 51 и 49 заболевших.

Количество умерших пациентов с коронавирусом за неделю в регионе составило 217 человек. В два дня из семи умерло по 33 человека, до сих пор в регионе ежедневно продолжает фиксироваться не менее 30 смертей в сутки.

Количество выздоровевших в крае за неделю тоже максимальное – ежедневно из госпиталей выписывают не менее 500 человек, что и понятно: коек в ковидариях не хватает. Всего за неделю выздоровели 3483 человека.

Кроме того, за неделю в крае людей, которые поставили хотя бы один компонент вакцины от ковида, стало на 58145 человек больше.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 99313 человек, в том числе 8017 детей. Выздоровели за все время 70251 человек. С начала пандемии всего умерли 6 909 человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 5 498 человек, иные причины смерти – 1 411 человек.

Напомним, вице-премьер Татьяна Голикова назвала Алтайский край одни из трех регионов России, в котором ситуация за неделю с заболеваемостью только ухудшилась.

Голикова заявила об ухудшении эпидситуации по COVID в Алтайском крае

10:48, 21.11.2021 1218

Бийский рабочий