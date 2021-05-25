Бийск: Кто хочет поработать: кем студенты могут устроиться на лето на Алтае

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Накануне летних каникул сервис «Авито.Работа» проанализировал профессии для студентов.

Как оказалось, в Алтайском крае работодатели чаще всего готовы принять на летнюю подработку студентов на место сотрудника склада. Также студентов принимают в администраторы, курьеры и аниматоры.

Выкладывать информацию о вакансиях работодатели начали еще в апреле и продолжают по сей день. В списке — около 1500 предложений.

Больше всего студенты могут заработать, работая упаковщиками (45 тыс. руб.), официантами (40 тыс. руб.) и гидами (38 тыс. руб.).

В среднем же студенты могут рассчитывать на зарплату в 23 тыс. руб. в мсесяц.

Бийский рабочий