Бийск: Ксюшу Бокову, пропавшую семь лет назад в Новоалтайске, признали погибшей

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На форуме отряда «Лиза Алерт» появилось сообщение о том, что Ксению Бокову официально считают погибшей.

Весной 2014 года школьница исчезла при загадочных обстоятельствах. 28 марта 2014 года девочка вышла из школы № 12 Новоалтайска, отправилась домой, и с тех пор больше ее никто не видел. Масштабные поиски успехом не увенчались.

Среди версий были похищение и несчастный случай, в частности, предполагалось, что девочка могла утонуть – путь домой пролегал через речку по небольшому мосту. Правоохранители прорабатывали различные версии, реагировали на сообщения граждан, которые видели похожих детей. Однако, информация не подтверждалась.

А минувшим летом, 9 августа в реке Черемшанка в городе Новоалтайске были обнаружены останки костей и личные вещи человека. Местный рыбак заметил торчащие из воды сапоги. По данному факту следственным комитетом была организована проверка, назначен комплекс исследований, экспертиза ДНК.

Останки ребенка, пропавшего семь лет назад, нашли под Новоалтайском

16:48, 10.08.2021 2352

15 октября на форуме отряда «Лиза Алерт» появилось сообщение о том, что Ксению Бокову официально считают погибшей.

Как сообщает amic.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, экспертиза показала, что детские останки, найденные в реке, принадлежат Ксюше Боковой. Признаков насильственной смерти не обнаружено – предположительно, девочка утонула. Официальных комментариев от правоохранителей пока нет.

Бийский рабочий