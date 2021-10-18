ГОРНЯК22 18.10.2021
Алтайский край

Бийск: Ксюшу Бокову, пропавшую семь лет назад в Новоалтайске, признали погибшей

Горняк22
12 часов Ago

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На форуме отряда «Лиза Алерт» появилось сообщение о том, что Ксению Бокову официально считают погибшей.

Весной 2014 года школьница исчезла при загадочных обстоятельствах. 28 марта 2014 года девочка вышла из школы № 12 Новоалтайска, отправилась домой, и с тех пор больше ее никто не видел. Масштабные поиски успехом не увенчались.

Среди версий были похищение и несчастный случай, в частности, предполагалось, что девочка могла утонуть – путь домой пролегал через речку по небольшому мосту. Правоохранители прорабатывали различные версии, реагировали на сообщения граждан, которые видели похожих детей. Однако, информация не подтверждалась.

А минувшим летом, 9 августа в реке Черемшанка в городе Новоалтайске были обнаружены останки костей и личные вещи человека. Местный рыбак заметил торчащие из воды сапоги. По данному факту следственным комитетом была организована проверка, назначен комплекс исследований, экспертиза ДНК.

Ксюшу Бокову, пропавшую семь лет назад в Новоалтайске, признали погибшей1

Останки ребенка, пропавшего семь лет назад, нашли под Новоалтайском

16:48, 10.08.2021 2352

15 октября на форуме отряда «Лиза Алерт» появилось сообщение о том, что Ксению Бокову официально считают погибшей.

Как сообщает amic.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, экспертиза показала, что детские останки, найденные в реке, принадлежат Ксюше Боковой. Признаков насильственной смерти не обнаружено – предположительно, девочка утонула. Официальных комментариев от правоохранителей пока нет.

Бийский рабочий

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