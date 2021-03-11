Бийск: Круглосуточная аптека появится в Бийске

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Жители наукограда неоднократно сообщали в соцсетях о серьезной проблеме: в 200-тысячном городе негде было ночью купить лекарства.

С 10 марта в Бийске начинает работать круглосуточная аптека по адресу ул. Вали Максимовой, 13/1, (остановка «Детская поликлиника №1»). Об этом ЦУР сообщили в самой аптеке, которая принадлежит сети «Алтайвитамины».

Когда в соцсетях появилась информация от жителей о проблемах с ночной покупкой лекарств в Бийске, ЦУР обратился в Минздрав региона, мэрию. Были проведены переговоры с сетями. Одна из них пошла навстречу горожанам. До этого подобные точки работали в городе максимум до 22:00.

Не болейте ночью: в Бийске больше нет аптек, работающих круглосуточно

09:32, 16.02.2021 2425

Бийский рабочий