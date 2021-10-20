Бийск: Кровавая Луна: чем опасно полнолуние 20 октября 2021 года

0

В ночь на 20 октября наступит октябрьское полнолуние – астрологи говорят, что оно особенное

Октябрьское полнолуние часто называют «охотничьим» или «Луной охотника». Это связано с тем, что у людей, занимающихся таким промыслом, этот период считается самым продуктивным. Птицы отправляются в тёплые края на зимовку, и любителей охоты ждут богатые трофеи.

Самое раннее использование термина «Охотничье полнолуние» найдено в Оксфордском словаре английского языка 1710 года издания. Некоторые источники предполагают, что другие названия Луны охотника — это Кровавая луна.

При этом негативное влияние ночного светила будет заметно еще несколько дней. Астрологи предостерегают: старайтесь в этот период держать эмоции под контролем.

Полнолуние 20 октября 2021 года проходит в Овне. Этот знак независим, храбр и является первопроходцем. Подобно ему и рекомендуется проявлять отважность. Но необходимо как можно мягче относится к уязвимости внутреннего мира, которая станет очевидной под ярким светом Луны.

Из-за влияния созвездия Овна многие не смогут держать «собственное я» под контролем, в их жизни начнут происходить кризисные ситуации, отголоски которых будут заметны следующие несколько месяцев.

Чем опасно полнолуние 20 октября 2021 года

Как отмечают астрологи, полнолуние октября удивительно тем, что на него ничего загадывать нельзя. Наоборот, этот момент дает понять – от чего-то пора отказаться. Даже если когда-то это было дорого и ценно, а сейчас стало вредным и мешает новой жизни. Это могут быть обстоятельства или общение, к которым вы прикипели. Одним словом, всё, что связано со словом «привычно».

Возможно получение очень болезненного эмоционального жизненного опыта. Это означает, что надо держаться, не сдаваться и отпустить прошлое. Только сделав это, можно впустить в свою жизнь новые события и восстановить силы.

Придется искать баланс между абсолютной пассивность и мгновенной импульсивностью действий, чтобы не поступить в ущерб себе. При этом Юпитер положительно связан с Солнцем и Луной и обещает помощь, удачу и лёгкость.

Полнолуние выплеснет наружу истинные желания, эмоции и «внутренних лидеров», может спровоцировать конфликты и грубость, поэтому рекомендуется избегать ссор, что называется, «плыть по течению» и контролировать себя.

Готовьтесь и к следующему лунному энергетическому всплеску. Полнолуние 19 ноября вполне можно будет назвать Суперлунием. Ведь параллельно полнолунию пройдет затмение. Именно два эти явления и создают чрезвычайно мощную энергетику.

Как правильно себя вести во время полнолуния 20 октября

Луна. Полнолуние Фото: pixabay.com

В полнолуние под знаком Овна люди становятся более бесстрашными и способными на решительные действия.

Если вы давно хотели с чем-то покончить или освободиться, сейчас это будет проще всего сделать.

Дни Овна способствуют повышению собственной значимости, уверенности и желания постоять за себя, защитить свои интересы, правда, методом выбивания и скандалов.

Нужно постараться по-новому взглянуть на мир, на то, что окружает, и на подход к решению проблем. Так можно будет увидеть новые возможности, перспективы и построить новые планы. Это полнолуние, говорят астрологи, сможет поставить точку в неясностях, которые могли копиться с начала лунного месяца и дать старт новым идеям и свершениям. Однако в зависимости от персонального сценария оно также может привести к пику разрушительных ситуаций и конфликтам.

Что нельзя делать во время полнолуния 20 октября

Из-за повышенной скандальности нельзя выяснять отношения и говорить на повышенных тонах с близкими людьми – обида будет более сильной, и прощение дастся с трудом.

В дни Овна желательно не выполнять никаких важных дел.

Крайне нежелательно заниматься сложной или требующей кропотливости и напряжения работой.

Не стоит брать или давать деньги в долг.

Также не нужно начинать новые и серьезные дела – они не принесут ожидаемого результата.

Некоторые эксперты предупреждают, нужно быть осторожными в конфликтных ситуациях. На обсуждениях дело может часто касаться вопросов партнерства, юридических споров, возникновения новых альянсов в бизнесе и политике. Перед днем полнолуния наоборот станет все ясно, а факты соберутся в общую картину, ведь это как раз время для объяснений и прояснений неточностей, которое поможет избежать форс-мажоров позже.

Ретроградный Уран с 20 августа до 31 декабря: что принесет планета-революционер

06:34, 24.08.2021 3527

Бийский рабочий