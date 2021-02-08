Бийск: Криминальный сериал «Острые козырьки» из-за пандемии завершат досрочно • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

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Это британский криминальный сериал, который появился на экранах в 2013 году и сразу же покорил миллионы телезрителей.

Шоу рассказывает историю Томаса Шелби, которого играет Киллиан Мерфи, и его семье, захватившею власть в Бирмингеме после Первой мировой войны.

6 сезон культового сериала, к съемкам которого приступили 18 января, станет заключительным, хотя изначально планировалось сделать 7 сезонов. Однако история о гангстерах завершится в формате полнометражного фильма. Добавим, что выход на экраны последнего сезона, скорее всего, придется ждать до 2022 года.

— COVID-19 поменял наши планы, но я всегда думал о том, чтобы завершить историю Шелби полнометражной картиной, — пояснил режиссер Стивен Найт. — Из-за коронавируса отложить пришлось съемки шестого сезона, отчего и пришлось отменить седьмой. Однако полнометражный фильм, который выйдет после окончания сериала, даст возможность создать ряд телевизионных ответвлений вселенной.

«Острые козырьки» — история о криминальном мире Бирмингема 20-х годов прошлого века, в котором многолюдная семья Шелби стала одной из самых жестоких и влиятельных гангстерских банд послевоенного времени. Фирменным знаком группировки, промышлявшей грабежами и азартными играми, стали зашитые в козырьки лезвия. В основе криминальной драмы лежат реальные события. По рассказам, члены клана «острых козырьков» всегда защищали интересы своей семьи, были богатыми, стильными, соблюдали собственный кодекс чести и поведения.

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19:54, 06.02.2021 661

Бийский рабочий