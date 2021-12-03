Бийск: Кризис виноват: инфляция в Алтайском крае снова выше, чем в целом по России

6

По данным аналитиков Банка России, влияние на нее оказывали цены на мировых товарных рынках

В октябре годовая инфляция в Алтайском крае ускорилась по сравнению с сентябрем на 1,39 пунктов, до 10,12%. Это выше, чем в целом по Сибирскому федеральному округу и по России (8,56% и 8,13% соответственно), отмечается в отчете аналитиков Банка России. Больше всего инфляция отразилась на продовольственных товарах.

В октябре в Алтайском крае годовой темп прироста цен на продовольствие в крае ускорился до 12,19% после 9,99% в сентябре. Продолжилось увеличение издержек предприятий животноводства и мясопереработчиков в связи с ростом стоимости зерновых кормов, кормовых добавок, витаминов и упаковки из-за повышения спроса и цен на мировых рынках соответствующих товаров.

В результате ускорился рост цен на яйца, куриное мясо, свинину, сосиски и мясокопчености.

Также рост производственных издержек из-за повышения стоимости семян, удобрений и средств защиты урожая повлиял на увеличение темпов прироста цен на тепличные огурцы и помидоры.

Повысился спрос на местный картофель со стороны регионов других федеральных округов, где урожай снизился из-за непогоды. Это привело к ускорению роста цен на корнеплод в крае.

Прирост цен на непродовольственные товары в октябре ускорился до 11,62% в годовом выражении после 11,34% в сентябре. Рост спроса и мировых цен на уголь привели к дальнейшему увеличению отпускных цен на него у добывающих российских предприятий. В результате продолжил ускоряться рост цен на этот вид топлива на потребительском рынке.

Перебои с поставками электронных комплектующих привели к снижению предложения электроники, что обусловило увеличение годовых темпов прироста цен на телевизоры и смартфоны.

Увеличение мирового спроса и цен на каучук для изготовления автомобильных шин ускорило годовой рост цен на них.

Лук, рыба и яблоки подешевели в Алтайском крае в ноябре

10:40, 20.11.2021 1485

Бийский рабочий