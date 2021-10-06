Бийск: Кремль назвал причину высокой смертности: коротко о COVID-ситуации на 6 октября
2
Кремль считает причиной высокой смертности от COVID-19 в России недостаточный уровень вакцинации.
- Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что высокий уровень смертности от COVID-19 объясняется тем, что болеют люди, которые не сделали прививки. «Как правило, болеют и умирают те, кто не сделал прививку», — цитирует Пескова РБК.
- В России зафиксировали новый рекорд по смертям от COVID-19 за сутки. За минувшие сутки в России от коронавирусной инфекции умерли 895 человек.
- За последние сутки в России выявлено 25 110 новых случаев заражения COVID-19.
- Глава Роспотребнадзора Анна Попова: в группу риска для тех, кто может заболеть COVID-19, попадают переболевшие, у них ослаблен иммунитет.
- Вице-премьер РФ Татьяна Голикова: власти РФ дали поручения регионам в короткие сроки вакцинировать от гриппа детей и тех, кто вакцинирован от COVID или перенес его, пишет РИА Новости.
- Заболеваемость COVID-19 в России в сентябре выросла более чем на 30% по сравнению с прошлым годом, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, сейчас страна близка к преодолению «негативного рубежа» в 30 тыс. заразившихся коронавирусом в среднем в сутки, пишет РБК.
Статистика COVID по Алтайскому краю на 5 октября: заболело 270, умерло 28
15:22, 05.10.2021 591