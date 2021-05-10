Бийск: Крепкий ветер: 10 мая в Алтайском крае порывы ветра могут достигать 20 м/с

0

Ветер будет северо-восточным.

В понедельник, 10 мая в Алтайском крае температура воздуха составит +19, +24 градуса. Осадков не ожидается, сообщает региональный ЦГМС.

Ожидается, что днем ветер будет северо-восточным со скоростью 7-12 м/с, при этом местами порывы ветра могут достигать 15-20 м/с. Ветер со скоростью 17,2—20,7 м/с по шкале Бофорта считается очень крепким, он может ломать сучья деревьев, идти против такого ветра очень трудно.

В Бийске, 10 мая дневная температура воздуха составит +11,+18 градусов. День будет ясным, осадков не ожидается. Ветер в городе так же будет северо-восточным, до 6 м/с. Ночью, согласно прогнозам, ожидается до +7,+10 градусов.

Бийский рабочий