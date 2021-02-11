Бийск: Кремль отрицает сведения о новых денежных выплатах россиянам перед выборами • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

0

В СМИ прошла информация, что власти планируют выделить не менее 500 млрд руб. в качестве нового пакета социальной поддержки граждан.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на два источника в правительстве. По словам источников, новый пакет будет принят для того, чтобы решить проблему недовольства из-за падения уровня жизни населения перед осенними выборами в Госдуму.

По словам одного из источников агентства, новый пакет мер в ближайшие недели может представить лично президент России Владимир Путин в «ежегодном обращении к высокопоставленным политическим деятелям».

Один собеседник агентства указывает, что объем поддержки может составить 0,5% от прогнозируемого на 2021 год ВВП (около 580 млрд руб.), другой же указывает, что объем поддержки населения составит около 500 млрд руб.

— Два правительственных источника на условиях анонимности (потому что им запрещено общаться с прессой) рассказали Reuters, что пакет поддержки направлен на то, чтобы показать людям, что власти знают об их финансовых проблемах, и что они предпринимают меры для того, чтобы их поддержать, — пишет агентство.

Однако по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, агентство выпустило публикацию, не дождавшись ответа на запрос

— Я вам заявляю: это (публикация Reuters) не соответствует действительности, это неверное сообщение агентства Reuters, — сказал представитель Кремля.

Бийский рабочий