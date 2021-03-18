Бийск: Краситель вместо ягоды: в Роскачестве проверили вишневые нектары и соки

0

Роскачество проверило вишневые нектары и соки и обнаружило в них запрещенные красители и ароматизаторы.

В общей сложности Роскачеством было исследовано 25 торговых марок. Большинство напитков произведено в России, три торговые марки (ТМ) в Армении и одна — в Германии. Вишневый нектар и сок исследовались по 451 показателю (из них 22 — обязательные показатели безопасности). Продукция проверялась на соответствие маркировке, оценивались органолептические свойства и показатели качества (наличие в составе сахарозаменителей, консервантов, искусственных ароматизаторов и подсластителей).

— ТМ «Дары Азербайджана» и «Плодовое» имеют в составе синтетические красители, запрещенные при производстве соков и нектаров, — отмечается в сообщении Роскачества.

В ходе проверки также было установлено, что в восстановленном соке «Дары Азербайджана» и нектаре «Первый урожай», маркированном как продукция для детей, содержатся компоненты, свойственные искусственным ароматизаторам. В образцах четырех торговых марок зафиксировано высокое содержание натрия, косвенно указывающее на то, что вода в составе напитков недостаточно хорошо подготовлена. Причиной этого может быть неэффективная работа всей системы водоочистки на предприятии, предположили в Роскачестве.

Исследование вишневых нектаров и соков показало, что продукция не содержит консерванты и соответствует допустимым нормам по содержанию сахаров (в их составе нет сахарозаменителей и подсластителей). Все ТМ соответствовали нормам по содержанию тяжелых металлов, ртути и мышьяка. Не выявлено превышений по нитратам, патулину и наличию микроорганизмов, способных спровоцировать порчу продукта. Обнаруженное следовое количество пестицидов в трех ТМ безопасно для здоровья человека.

В Роскачестве считают, что творог в России стал лучше и вкуснее

19:13, 17.01.2021 2442

На основании проведенных исследований эксперты Роскачества сделали вывод, что продукция пяти ТМ не соответствует заявленному наименованию. В восстановленном соке «Дары Азербайджана» и нектаре «Плодовое» выявлен ряд несоответствий, а именно: слабовыраженные вкус и аромат, отсутствие антоцианов вишни, низкое содержание сорбита, яблочной кислоты и калия или их отсутствие. Вишневые нектары Kuban и «Соки Крыма» содержат недостаточное количество яблочной кислоты, калия и сорбита, а значит соковой части в них меньше 25% — такую продукцию правильнее называть сокосодержащими напитками. В нектаре «Мой» вместо вишни присутствует антоцианы черной моркови, выступающие в качестве красителя. Соковой составляющей в продукте также меньше, чем должно быть в нектаре.

При этом продукция 15 торговых марок – «Арарат», «Ашан», «Вико», «Лента», «Мамина дача», «Сады Придонья», «Теди», «Я», Acappella, ArtshAni, Barinoff, J7, Fine Life, Tamara, Rich соответствовала не только всем требованиям законодательства, но и требованиям опережающего стандарта Роскачества.

В Роскачестве объяснили, как выбирать питьевую воду

19:52, 19.01.2021 862

Бийский рабочий