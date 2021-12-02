ГОРНЯК22 02.12.2021
Алтайский край

Бийск: Крадут продукты, а не золото: в Бийске появились непривередливые «воришки»

Горняк22
2 часа Ago

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Экономическая ситуация привела к тому, что преступники довольствуются едой

В Бийске все чаще происходят преступления, когда «наживой» для преступников становится не золото, шубы и техника, а очень простые вещи. Например, продукты питания. Понять желающих взять еду бесплатно домой можно: стоимость её в последнее время резко выросла.

Крадут продукты, а не золото: в Бийске появились непривередливые «воришки»1

Бийская полиция задержала подозреваемого в краже мясных деликатесов

19:56, 05.02.2021 1373

Так, по данным «Алтайкрайстата», цены на продовольственные товары в среднем выросла на 8,7%. Стоимость минимального набора продуктов питания за месяц выросла на 4,6%, и составила 4598,75 рубля в расчете на одного человека.

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Публикация от МУ МВД России «Бийское» (@22policebiysk)

На видео, которое опубликовали на официальной странице МУ МВД России «Бийское», видно, как двое мужчин в черных куртках подошли к прилавку магазина самообслуживания. Один из них взял с полки несколько кусочков сыра, другой не удержался от нескольких палок колбасы. После содержимое корзины было перепрятано в куртку. Скрыться из магазина с добычей мужчинам удалось практически незаметно.

Бийчанка Алина Кирьянова считает, что в такой краже нет «ничего необычного»:

– Ничего необычного. Вы цены в магазинах видели? Это хорошо, что в России живем, в другой стране бы весь магазин вынесли с такими ценами.

В настоящее время сотрудниками уголовного розыска отдела полиции по Бийскому району, за совершение кражи продуктов, разыскиваются двое мужчин.

Граждан, узнавших на видео подозреваемых, просьба сообщить по телефону: 8 962 809 6442.

Крадут продукты, а не золото: в Бийске появились непривередливые «воришки»2

Дорожает все: как на самом деле выросли цены в Бийске за последнее время

14:40, 24.02.2021 10755

 

Бийский рабочий

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