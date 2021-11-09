Бийск: Красивое: как выглядит Бийск «глазами» нейросети ruDALL-E

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Редакция «БР» попробовала отправить текстовые запросы в нейросеть и получила весьма неоднозначные результаты

Разработчики из Сбера представили нейросеть ruDALL-E, с которой может поработать любой желающий. Процесс запускается просто: пишешь текстовое описание того, чего хочешь увидеть на картинке, и программа создаст изображение.

— Генерация изображений решает две важные задачи, которые не может решить поиск: 1) позволяет учесть точное описание желаемого, 2) создает изображение, которое раньше не существовало. Генерацию изображений можно использовать, например, для фот-иллюстрации статей, в копирайтинге, в рекламе, — рассказали разработчики нейросети.

Иллюстрации, нарисованные искусственным интеллектом, больше напоминают сюрреалистичный мир – как образы из сновидений.

Мы несколько раз отправляли запрос в нейросеть, два раза на запрос «Бийск» сеть выдала вот такие изображения города. На первом, как нам кажется, попытка изобразить бийский автовокзал или ТЦ (или смесь автовокзала с ТЦ, что тоже в общем-то вполне может быть).

На втором кадре – то ли приукрашенный бассейн «Дельфин», то ли старый советский кинотеатр с афишами.

А вот два результата на словосочетание «Бийск – наукоград» . Здесь уже больше картинка похожа на то, как видел будущую Москву и Институт времени режиссер фильма «Гостья из будущего» — много зелени и какое-то якобы «научное» здание.

Второй запрос про наукоград не принес ничего хорошего — сеть выдала изображение здания с грудой металлолома возле него на парковке. Или что это может быть?

Еще два запроса мы сформулировали как «Любимый город Бийск» . С любовью как-то не задалось сразу – первое изображение редакцию напугало. Скорее это про депрессию, чем про любимый город. И слово на стене нехорошее какое-то, матерное.

Еще одно изображение «любимого города» и вовсе повергает в шок – какой-то Щелкунчик в проеме не совсем чистой стены или сцены с ржавыми потеками.

А вот Барнаул выглядит вполне презентабельно – на простой запрос с названием города нейросеть быстренько изобразила вполне себе современный мегаполис: тут и многоэтажки, и шумная светящаяся ночными огнями автострада, и перспектива проспекта (нам кажется, это Красноармейский?), и красивые сумерки. На Москву в общем похоже. А вот Бийску в нейросеть пока рановато.

Из плана слов не выкинешь: каким мог быть Бийск по замыслу архитекторов

07:10, 05.08.2021 14623

Бийский рабочий