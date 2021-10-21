Бийск: Кремль: у президента нет планов обратиться к гражданам по ситуации с COVID

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Однако он может выступить, если возникнет такая необходимость

Президент РФ Владимир Путин пока не планирует специального обращения к россиянам в связи с коронавирусом, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Об этом сообщают РИА «Новости».

— Нет пока, как будет, мы сообщим, — сказал пресс-секретарь президента.

19 октября вице-премьер правительства Татьяна Голикова предложила объявить нерабочими дни в период с 30 октября по 7 ноября для предотвращения роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. По ее словам, в некоторых регионах ввести такую меру можно начиная с 23 октября. Предложение Голиковой поддержал премьер Михаил Мишустин. Она должна представить предложения президенту 20 октября.

В 2020 году президент несколько раз выступал со специальным обращением к россиянам. С первым обращением он выступил 25 марта. Тогда он заявил о мерах по поддержке граждан и бизнеса, перенес голосование по Конституции и объявил неделю выходных.

Следующее обращение было записано в апреле того же года. Президент продлил нерабочие дни и предоставил дополнительные полномочия регионам.

Добавим, что за последние сутки в России выявлено 34 073 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 028 летальных исходов.

Сидите дома: правительство предлагает ввести выходные с 30 октября по 7 ноября

19:24, 19.10.2021 2126

Бийский рабочий