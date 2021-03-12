Бийск: Котлы не старые, а древние: износ малых котельных Бийска составляет 80 процентов

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В СГК рассказали, в каком положении приняли на обслуживание малые котельные Бийска и как намерены исправлять ситуацию.

В начале 2021 года сфера ответственности Сибирской генерирующей компании в Бийске пополнилась 26 котельными. О непредугаданных и закономерных проблемах переходного периода, когда модернизация малой энергетики города еще не началась, а к старому возврата нет, рассказалт директор бийского теплосетевого подразделения СГК Дмитрий Тяглов.

Так, с января по март энергетики устранили 22 дефекта на оборудовании котельных Бийска и 19 дефектов на контурах их теплосетей.

Основная причина отказов — высокая степень износа, от 80% и выше. Это результат частой смены собственников котельных, при которых объемы капитальных ремонтов были небольшими, проводились в основном поддерживающие и аварийные.

Исключение — котельная №6. Это единственная из 26 переданных СГК котельных, которая работает на газе. Срок ее эксплуатации — 9 лет.

Другая проблема прошедшей зимы — перебои энергоснабжения. Они приводили к аварийным отключениям котельных 22 раза.

Поддерживать работу оборудования приходилось с помощью дизельных и бензиновых генераторов.

26 котельных и 110 км тепловых сетей Бийска перешли в зону ответственности СГК

15:10, 22.01.2021 861

В СГК пришли к выводу, что морально устаревшее и полностью выработавшее свой ресурс оборудование котельных рациональнее заменить, чем отремонтировать.

Поэтому с 2021 по 2023 год будет построено взамен 20 действующих старых теплоисточников 18 угольных и две газовые блочно-модульные котельные. Еще две котельные в Заречье будут ликвидированы, а их потребители подключены к контурам новых теплоисточников.

Интервью с Дмитрием Тягловым можно прочесть

здесь

Бийский рабочий