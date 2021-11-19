ГОРНЯК22 19.11.2021
Алтайский край

Бийск: Коттедж по цене торгового центра выставили на продажу в Бийске

Горняк22
14 часов Ago

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Жилой комплекс в бийском Заречье выставили на продажу

Жилой комплекс из коттеджа, площадью в 570 квадратов, баню с бассейном; двух гаражей, общей вместимостью на пять автомобилей (впрочем, входит и грузовик), котельной; летней кухни. дома для охраны и домик с погребом продают в Заречье Бийска.

На участке также имеются два артезианские скважины, глубиной 100 и 30 метров и три канализационных колодца.

Продавец предлагает использовать это комплекс не только под жилье. но и под бизнес.

Расценки — соответствующие. За все собственник просит 53 млн руб. Жилой комплекс в Заречье1 Жилой комплекс в Заречье Фото: domofond.ru

Для сравнения, за продаваемый ТЦ «Меркурий» на Коммунарском назначена цена в 50 млн руб., а за ТЦ «Бриз» в бывшей табачной фабрике  меньше 35 млн руб.

Отметим, что этот коттедж — не самое дорогое жилье Бийска, выставленное на продажу. Так, за комплекс в Семеноводе, который продают уже как гостиницу, просят 170 млн руб.

Коттедж по цене торгового центра выставили на продажу в Бийске2

В Бийске наблюдается ажиотажный спрос на квартиры

13:05, 02.11.2021 11156

 

Бийский рабочий

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