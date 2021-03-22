Бийск: Котлета с пюрешкой: за полгода дневной рацион жителя Алтая подорожал на 22%

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Эксперты сравнили цены на условный суточный рацион жителей разных регионов России.

Суточный рацион россиян с начала года подорожал на 8% процентов. Мониторинг цен провели в рамках общероссийского некоммерческого проекта «Котлета с пюрешкой» 15 марта 2021 года. Члены сети региональных исследовательских компаний «Полстеры.рф» обошли магазины федеральных и местных торговых сетей в 38 российских регионах. О результатах исследования пишет «Российская газета».

В рамках проекта каждый квартал фиксируют розничные цены на три десятка продуктов. Выбирают самые дешевые товары в минимальной фасовке (не пересчитывая на килограмм). Состав корзины «Котлета с пюрешкой» всегда один и тот же — это ингредиенты для условного рациона на сутки.

Завтрак — овсянка на молоке с яблоком, бутерброд с маслом и сыром, кофе с молоком и пол-апельсина. Обед — салат из свежих овощей, борщ, котлета из свиного фарша с картофельным пюре, чай и хлеб. Ужин — салат оливье, макароны с поджаркой из курицы, чай и хлеб.

В сентябре 2020 года в абсолютном большинстве городов-участников «Пюрешка» стоила не более 300 рублей в день. В декабре такие низкие цены можно было найти в половине городов. Сейчас — лишь в каждом шестом. Очевиден устойчивый тренд к росту стоимости самых доступных продуктов, в том числе и за счет исключения из ассортимента дешевых вариантов, считают авторы исследования.

Алтайский край отличился и здесь – для жителям региона продуктовая корзина на день подорожала сразу на 22% (теперь она стоит 329 рублей), хотя в декабре в крае эта же корзина была одной из бюджетных среди регионов.

Лидер в абсолютных цифрах — Якутск, там «Пюрешка» обходится в 504 рубля. Выше, как будто некуда, и рост цен за квартал здесь оказался незначительным, около 2-3 процентов. Дешевле всего рацион оказался в Ульяновске: 280 рублей на день. Второе место занимает Сыктывкар с суточным набором продуктов за 281 рубль, третье — Омск с 293 рублями. Последний, кстати, регулярно входит в тройку городов с самыми низкими ценами.

В четырех из пяти городов, вошедших в исследование, стоимость «Пюрешки» превысила 80 процентов от величины прожиточного минимума в пересчете на день. Перед Новым годом таких участников было меньше — две трети.

Трудные времена: как в 2020 году жители Алтайского края стали беднее

09:26, 21.03.2021 1148

Бийский рабочий