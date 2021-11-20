Бийск: Коридор затмений с 19 ноября по 4 декабря: что можно и нельзя делать в это время

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Несмотря на то, что период в целом неблагоприятный, эксперты утверждают, что это время дано, чтобы изменить свою жизнь к лучшему

Коридоры затмений — это очень важные временные отрезки. Они образуются между идущими друг за другом лунным и солнечным затмениями. Их астрологический смысл достаточно прост. В это время могут происходить очень важные глобальные перемены в мире, стране. В основном они неблагоприятны, но в такие периоды изменить реальность и судьбу можно и в лучшую сторону, причем это могут сделать не только целые государства, но и каждый человек в отдельности.

В этом году коридор затмения Луны начался 19 ноября, а закончится 4 декабря – солнечным затмением. Это будет последний коридор затмений этого года. Следующий начнется лишь весной 2022 года.

Полнолуние и затмение откроют некий портал, через который судьба закроет все старое и ненужное. Эти две недели могут повлиять как минимум на дальнейшие 18 лет жизни человека и подарят ему небывалые возможности. При этом все происходящие в период затмения события не случайны: ситуации происходят под влиянием прошлого.

В этот период необходимо сохранять спокойствие и стараться направлять свою энергию на что-то созидательное. Также вероятны мистические ситуации, странные совпадения и возникновения удивительных перспектив.

Что нельзя делать в период коридора затмений с 19 ноября по 4 декабря

Действовать необдуманно и импровизировать на ходу, а также принимать скоропалительные решения: будь то увольнение, переезд за границу или покупка квартиры.

В это время нельзя сориться, проклинать, злиться, критиковать и пытаться манипулировать. Астрологи советуют очистить свой круг общения от токсичных людей, а мысли – от негатива.

Коридор затмений – довольно плохое время для финансовой сферы.

В это время нужно быть добрее и стоит отказаться от важных дел, например, свадьбы, покупки недвижимости, машины, важных договорах.

Что нужно сделать, чтобы изменить жизнь во время коридора затмений

Измените свое отношение к миру. Это просто необходимо для того, чтобы ваша жизнь преобразилась. В периоды коридоров затмений на первое место выходят наши эмоции и чувства. Это значит, что нужно начать верить в лучшее и отпускать обиды. Не стоит переживать по мелочам. Все плохие эмоции и мысли будут воплощаться в реальность быстрее, чем ваша уверенность в себе.

Начните действовать. Коридор затмений — это время, когда ничего не происходит случайно. Луна и Солнце дают силу и удачу только тем, кто этого заслуживает. Старайтесь не ждать у моря погоды, а работать в поте лица, трудиться день за днем. Вложенная в работу, отношения и дела энергия принесет плоды — кому-то сразу, а кому-то чуть позднее.

Не полагайтесь лишь на интуицию. Шестое чувство не атрофируется полностью, но его сила заметно спадет. Это значит, что нужно больше полагаться на логику, личный жизненный опыт. Полезными могут оказаться советы окружающих людей, но с ними стоит быть осторожнее.

Совершайте добрые поступки. Коридор затмений требует от нас правильных действий в отношении окружающих. Если думать только о себе, то поведение людей тоже будет эгоистичным. Луна и Солнце будут отзеркаливать ваши поступки. Делая что-то действительно хорошее, вы сможете получить в два раза больше добра назад.

Избавьтесь от всего старого. В первую очередь от вещей, которые захламляют пространство. Многие астрологи убеждены в том, что если в коридор затмений не очистить дом от хлама, то в будущем не удастся приобрести нечто новое. То же самое касается и отношений. Если не перестать общаться с неприятными людьми, их влияние на вас может существенно усилиться в ближайшие несколько месяцев.

Ранним утром бийчане заметили в небе две ярких вспышки

09:21, 19.11.2021 2863

Бийский рабочий