Бийск: Коротко о том, что произошло в Бийске на неделе с 8 по 14 ноября

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Чем бийчанам запомнится уходящая неделя

Началась неделя с резкого прироста заболевших коронавирусом в Бийске. В понедельник в городе выявили 95 новых случаев COVID-19 — это абсолютный рекорд. В Роспотребнадзоре Алтайского края пояснили, что выросшие показатели просто фиксируют общий подъем заболеваемости в городе.

С 9 ноября в Бийске начал работать новый пункт вакцинации от коронавируса. Он расположен в районе Зелёного клина в магазине «Олимпиец». Привиться могут все желающие. В этом пункте на выбор есть две вакцины: «Гам-КОВИД-Вак», он же «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».

В новом пункте вакцинации в Бийске можно привиться «ЭпиВакКороной»

12:52, 10.11.2021 1962

Также в начале недели стало известно, что администрация Бийска ищет подрядчика для ремонта Второвского пассажа. Здание приспособят под нужды города и общественности, но ремонт проведут в соответствии с первоначальным историческим обликом.

В Бийске отремонтируют крышу Второвского пассажа

12:31, 30.09.2021 5498

На этой неделе в городе завершили ремонт дороги на улице Митрофанова. Ранее работы приходилось приостанавливать из-за морозов. Теперь же дорогу наконец отрыли для движения.

А Бийск начал активно готовиться к зиме. В городе подготовили спецтехнику и площадки для складирования снега, всего таких точек восемь. Кроме того, предварительно стало известно, что в Бийске не будет новогодних гуляний и фейерверка. Как и в прошлом году, сохранится запрет на массовые гуляния – то есть, праздничного открытия елок не будет. Снежно-ледовые городки все же установят – с елками, иллюминацией и фигурами.

Стало известно, что в Бийске QR-коды будут проверять на катках и лыжных базах .Однако проверку будут проводить только на входе в те помещения, где переобуваются и берут спортивный инвентарь. Также спорткомплекс «Заря» в Бийске готовится к пропускной системе по QR-кодам.

Спорткомплекс «Заря» в Бийске готовится к пропускной системе по QR-кодам

13:53, 13.11.2021 1183

Бийский рабочий