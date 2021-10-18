Бийск: Коротко о том, что произошло в Бийске на неделе с 11 по 17 октября

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Чем бийчанам запомнилась прошедшая неделя октября

На этой неделе в крае и в городе заметно обострилась ситуация с коронавирусом. Регион день за днем устанавливает антирекорды по числу заболевших, число умерших также пока не снижается. Если в понедельник, 11 октября за сутки в крае выявили 305 заболевших, то уже к воскресенью, 17 октября их число выросло до 360.

Бийск находится в так называемой «красной зоне» — это значит, что уровень заболеваемости в нашем медицинском округе один из самых высоких в регионе. Сейчас на лечении в госпиталях Бийска находится более 600 человек. В городе пришлось открыть дополнительное отделение морга.

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Кроме того, в начале недели стало известно, что в Бийске сложился дефицит лекарств для ковидных больных.

В связи с ростом заболеваемости, в городе возобновили «масочные» рейды. В течение октября рейды в местах массового скопления людей будут ежедневными. Бийчан также предупредили — ухудшение ситуации может обернуться новыми ограничениями — закрытием общепита и торговых центров. Вероятность этого уже рассматривается.

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Уходящая неделя была дождливой и прохладной. Поэтому бийчане наверняка запомнят, как в промозглые дни им приходилось преодолевать лужи, которые образовались по всему городу. Вода затапливала пешеходные переходы в городе. А в районе АБ даже после завершения ремонтных работ появилась непобедимая лужа.

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А меж тем город начал готовится к периоду снегопадов. В Бийске провели смотр по подготовке дорожной техники и пообещали, что безобразия прошлой зимы не повторятся.

В Бийске прошел конкурс автоперевозчиков, который определил, кто из предпринимателей и на чем будет возить горожан. Стало известно, что в этом году бизнесмены не купили ни одного нового автобуса, поэтому перемен к лучшему бийчанам ждать не стоит.

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То ли точку, то ли запятую на этой неделе поставил суд в деле о парке за «Ривьерой». Судебные разбирательства шли около десяти месяцев. В итоге муниципалитет обязали заплатить четверть от того, что просил за свою работу подрядчик.

В тоже время в Бийске подвели итоги ремонта парковых и дворовых территорий. По программе «Комфортная городская среда» в городе завершено большинство планируемых объектов, и со всеми подрядчиками уже рассчитались.

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Бийский рабочий