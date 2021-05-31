Бийск: Коротко о том, что произошло в Бийске на неделе с 24 по 30 мая

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Чем бийчанам запомнится последняя неделя мая — в итоги недели «Бийского Рабочего».

На этой неделе в Бийске начались ремонтные работы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 25 мая дорожная техника зашла на улицу Социалистическую в границах от Васильева до Ударной. Последние несколько лет дорога находилась в разбитом состоянии.

412 трещин: в Бийске до 1 июня должны устранить дорожные дефекты, выявленные ОНФ

15:45, 26.05.2021 1218

С 26 мая в Бийске начался второй этап гидравлических испытаний. В связи с этим без горячей воды остались жители домов, стоящих на тепломагистралях №№ 3 и 4. К ним относятся пос. Химиков, район Кирпичного завода, ул. Разина, ул. Чайковского (до пер. Липового), поселок Сорокино, поселок Молодежный. Ожидается, что горячей воды не будет тут с 26 мая по 8 июня.

В Бийске для посадки деревьев впервые применили специальную машину. Лесопосадочная насадка «Крона» на базе трактора «Беларус-1221» высадила молодые березы в Иркутском сквере в рамках всероссийской акции «Сад памяти».

27 мая в Бийске не выявили ни одного нового случая коронавируса. Наш город не попал в сводку по COVID впервые за долгое время. 26 мая в Бийске был выявлен один заболевший. Максимальное число больных за сутки в Бийске на этой неделе составило восемь человек.

В Бийске 27 мая не выявлено ни одного нового случая коронавируса

11:05, 27.05.2021 1511

В Бийске начались судебные экспертизы по качеству работ в парке Зелёного клина. От того, как быстро администрация получит заключение, зависит продолжение благоустройства этой общественной территории, начатого еще в прошлом году. Всего в этом году бийчане должны получить пять обновлённых мест отдыха. На реализацию нацпроекта «Комфортная городская среда» городу было выделено более 100 миллионов рублей.

Праздничной и запоминающейся для Бийчан стала пятница, 28 мая. В этот день химики города отметили свой профессиональный праздник ярким концертом и народным гулянием. В этом году торжества прошли с двойным размахом, так как прошедший 2020-й год с его ограничениями не позволил устроить праздник. На площадке у ДК БОЗ было невероятно многолюдно — было чем заняться и взрослым, и детям. Завершилась праздничная программа красивейшим салютом.

Лучший день: вечером в пятницу на площадке у ДК БОЗ было невероятно многолюдно

08:42, 29.05.2021 1045

Бийский рабочий