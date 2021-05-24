Бийск: Коротко о том, что произошло в Бийске на неделе с 17 по 23 мая

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Закончилась еще одна неделя мая и «БР» традиционно подводит итоги недели.

Неделя началась с больших спортивных успехов бийчан. Бийчанка Эльмира Гаршина взяла золото на чемпионате СФО в стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров. Как призналась Эльмира Гаршина, она рассчитывала на призовое место, однако не думала, что удастся оторваться по очкам от опытных соперников. В тот же день стало известно, что бийчанин Артём Андреев стал чемпионом Европы по бодибилдингу. Он выиграл номинацию «Классический бодибилдинг», а спустя всего несколько часов занял второе место в номинации «Классик физик». Череду спортивных новостей продолжил бийчанин Роман Жданов, он завоевал золотую медаль в первый день чемпионата Европы в плавании на 50 метров брассом.

Кроме того, прошедшая неделя стала знаковой для всего алтайского спорта. С 20 по 23 мая в регионе проходит II этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, где будут разыграны последние шесть лицензий на Олимпийские игры в Токио по этому виду спорта. Более 300 спортсменов из 58 стран поучаствовали в борьбе за 24 комплекта наград.

Запомнится уходящая неделя и своими погодными капризами. 18 мая Бийск накрыла пыльная буря — ураганный ветер поднял в воздух тонны пыли и мелкий песок.Порывы ветра оборвали провода и повалили деревья в нескольких районах Бийска. А после в Алтайском крае объявили штормовое предупреждение из-за заморозков. К концу рабочей недели похолодало и в Бийске, ночные температуры опустились до +5 градусов.

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10:33, 22.05.2021 720

17 мая, в городской Администрации состоялось межведомственное совещание с руководителями образовательных учреждений. О том, как обстоит ситуация с охраной школьников и студентов наукограда, рассказал Иван Языков, начальник МУ МВД России «Бийское». По итогам встречи «БР» подготовил материал о том, какие выводы сделали правоохранители, после проверки городских школ.

Жители квартала АБ и района Вокзал, где проходили гидравлические испытания, получили горячую воду раньше срока. Без воды в Бийске пока остались лишь те дома, где еще ведутся работы по устранению повреждений теплосетей.

«Пошла» вода и в реке Бии в районе Бийска. С 20 мая уровень реки начал подниматься. Это вполне закономерное явление для этого времени на Алтае — вторая волной половодья. Идет коренная вода. На утро 23 мая уровень воды в районе Бийска составил 466 сантиметров над нулем водомерного поста, за сутки вода поднялась на 30 сантиметров.

В субботу, 22 мая в школах Бийска прозвенели последние звонки. В этом году в городе выпускаются 808 одиннадцатиклассников. Кроме того, праздничные мероприятия прошли и для выпускников 9 классов, их в городе 1892 человек.

Прощание со школой: в Бийске 22 мая звенят последние звонки

13:36, 22.05.2021 2821

Также 22 мая в Бийске прошла «Ночь музеев — 2021». Желающих посетить мероприятие оказалось довольно много, видимо бийчане за год строгих ограничений соскучились по культурным мероприятиям. По традиции вечером свои двери для бийчан открыл Музей Чуйского тракта и Исторический отдел Бийского краеведческого музея.

Бийский рабочий