Бийск: Коротко о том, что произошло в Бийске на неделе с 19 по 25 апреля

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Чем бийчанам запомнилась еще одна ушедшая неделя апреля?

В Бийском планетарии начались ремонтные работы – Центр детского творчества превращается в техноцентр, который будет оборудован по последнему слову техники. В первую очередь в планетарии пройдет замена инженерных коммуникаций и будет произведена отделка помещений. На обновление ДДТ из муниципального и краевого бюджета планируют потратить больше 36 миллионов рублей. Завершить работы обещают уже к новому учебному году.

Во вторник в Бийске объявили о подготовке к Дню Победы – традиционные мероприятия в этом году состоятся. Правда, «Бессмертный полк» пройдет снова только в формате онлайн. Однако пока список мероприятий так и не предоставлен – в некоторых сибирских городах (например, в Новосибирске) горожанам и вовсе посоветовали смотреть на парад из окон или по Интернету. Как стало известно, решение по парадам в Алтайском крае примут на последней рабочей неделе перед длинными майскими праздниками.

В среду 21 апреля новостная повестка была полностью посвящена президенту Владимиру Путину и его обращению к Федеральному Собранию. Точнее, решения, которые президент пообещал выполнить, в частности: президент анонсировал выплаты родителям школьников – они произойдут в августе, каждому школьнику будет начислено 10 тысяч рублей помощи от государства «на подготовку к новому учебному году».

Кроме того, Владимир Путин поручил поддержать семьи с родителями-одиночками. Он заявил, что с 1 июля правительство введет выплату на детей от 8 до 16 лет, воспитывающихся в неполных семьях. Им будут выплачивать по 5 650 рублей. Беременным женщинам, которые оказались в сложных условиях, по 6350 рублей в месяц. Глава государства также отметил, что больничные по уходу за ребенком до 7 лет включительно должны оплачиваться до 100% от заработка.

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Уже в конце недели стало известно, что президент пошел навстречу многочисленным просьбам и подписал указ о том, что с 1 по 10 мая в России – нерабочие дни, но с сохранением заработной платы. Добавим, что точно так же было и в прошлом, пандемийном году, тогда россияне отдыхали майские праздники без перерыва.

Минздрав Алтайского края рассказал о том, что в Бийске началась процедура укрупнения больниц и поликлиник. Так, министр Дмитрий Попов, отметил, что уже «приступили к первому этапу: так, поликлиника №1 присоединяется к Центральной городской больнице. Здесь намечен комплекс действий – это и вопросы ремонта, и кадров, которые необходимо решать, поскольку укомплектованность штата в поликлинике низкая».

Ушедшая неделя была одной из самых холодных в апреле – синоптики передавали ночные морозы до -15 градусов, снег, ветер и другие холодные и неприятные погодные казусы. В пятницу в Барнауле и Белокурихе и вовсе выпал снег, заставив водителей на летней резине здорово поволноваться. Теперь синоптики обещают тепло – правда, недолгое. С 28по 30 апреля в Алтайском крае, действительно, будет тепло, но на этом все – весь май будет холодным и дождливым. А синоптики уже говорят, что вполне прохладным и дождливым будет и все лето.

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08:39, 23.04.2021 3523

Бийский рабочий