Бийск: Коротко о том, что произошло в Бийске на неделе с 12 по 18 апреля

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Чем бийчанам запомнится уходящая неделя апреля?

В понедельник 12 апреля исполнился ровно год, как жители Бийска столкнулись с коронавирусом. В этот день стало известно, что в городе выявлен первый заболевший – мужчина приехал из Москвы. Забавно, но на «БР», который первым опубликовал эту новость, испуганные горожане грозили подать в суд за ложную информацию и в прокуратуру – за то же самое. С этого момента в Бийске стали фиксировать случаи COVID-19, а осенью 2020 года коронавирусом в бессимптомной или явной форме переболела значительная часть бийчан.

13 апреля был последним днем приема заявок на участие в тендере по выбору подрядчика для ремонта дороги на улице Советской. Ремонт намечен на лето 2021 года – он должен быть завершен к 20 августа. Цена вопроса на старте тендера – 49,6 млн руб., дальше на понижение.

13 апреля в Бийске начался ледоход – довольно поздно в этом году, если сравнивать с прошлыми годами, особенно с 2020-м. Ледоход все еще продолжается сегодня, 18 апреля, бийчане смотрят на него, гуляя по дамбе, с коммунального моста и с пляжей Зеленого клина и квартала АБ. Кроме того, ледоход можно увидеть онлайн – в камерах «Сотрудника».

В Бийске определили подрядчика, который займется благоустройством парка Строителей. Работы пройдут на всем участке – в границах улиц Ломоносова, Пугачева, Ленинградская и Чайковского. Приступить к выполнению контракта подрядчик должен будет не позднее 15 мая, а завершить – до 1 августа. За 2,5 месяца предстоит отремонтировать игровую и спортивную площадки с заменой оборудования.

В среду 14 апреля стало известно, что подрядчики программы благоустройства 2020 года вернули Бийску 4 млн рублей. Речь идет о подрядчиках, выполнявших ремонтные работы в 2020 году по программе благоустройства городской среды, и не справившихся с подрядом. Прежде всего это касается томской компании «Стройкомплект», выигравшей аукцион на ремонт 78 дворов в Бийске на общую сумму более 100 млн руб., и барнаульской компании «Гарант», работавшей в парке за «Ривьерой», работы в котором оценивали в 62 млн руб.

В четверг в Бийске в быстром темпе прошло апрельское заседание городской Думы. Депутаты Бийска убрали из повестки заседания вопрос о досрочном прекращении главой города своих обязанностей и обсудили вопросы, касающиеся горячего питания школьников и сохранения озелененных территорий в городе.

Также на минувшей неделе стали известны даты общегородских субботников — это 24 апреля, 30 апреля и 5 мая. Однако город уже начали активно убирать — в целом, период с 20 апреля по 20 мая назван месяцем чистоты.

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14:38, 16.04.2021 870

Бийский рабочий