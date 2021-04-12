Бийск: Коротко о том, что произошло в Бийске на неделе с 5 по 11 апреля

2

Чем бийчанам запомнится уходящая неделя апреля?

В понедельник 5 апреля стало известно, что Бийск, по рейтингу Минстроя, оказался не слишком комфортным для жизни городом. По баллам наш наукоград набрал 173, в то время как благоприятной городская среда считается, если город набрал более 180 баллов.

Во вторник стало известно, что в городе начался ямочный ремонт — когда-то ямы Бийска заделывали кирпичами, теперь – щебено-песчаной смесью. В администрации города отметили, что эта мера вынужденная и временная – с приходом тепла начнется и полноценный ремонт дорог. Правда, уже к концу недели стало очевидно, что щебено-песчаная смесь на путепроводе у Табачки уже выбита колесами автомобилей, а мелкая галька часто отлетает в лобовое стекло идущих сзади автомобилей.

7 апреля бийчане жаловались в соцсетях на то, что остановки общественного транспорта представляют из себя свалки мусора.

– Такого грязного, неопрятного города — не видели ни разу, — написали в Инстаграме, видимо, проезжие гости. А кое-кто вспомнил, что апрель – традиционный месяц чистоты, которой пока в Бийске и не пахнет.

В администрации Бийска отметили, что часть остановок, все же, уже успели расчистить от мусора и завалы убраны.

В четверг 8 апреля бийчане удивились неожиданной новости — закрытый тоннель на Угольной, возможно, будут благоустраивать и по нему снова могут поехать машины — после того, как сойдет вода. Напомним, тоннель был перекрыт 3 июня 2019 года, в связи с тем, что он не предназначен для движения автомобилей, и должен был использоваться для пропуска талых вод. Когда же через него было налажено очень активное автомобильное движение, и все меры безопасности были нарушены, владелец пропускного канала (ОАО «Российские железные дороги») принял решение его закрыть.

9 апреля в Бийске развели понтонный мост — довольно поздновато в этом году. Это делается ежегодно в периоды весеннего и осеннего ледохода. В прошлом году понтонный мост 12 апреля уже вновь собирали — ледоход закончился, а в этом он пока и не начинался.

В пятницу стало известно, что власти Бийска планируют строительство новой транспортной развязки – они уберут ж/д пути в районе педагогического университета и за счет расширения дороги построят развязку в четыре полосы.

Кроме того, глава Бийска Александр Студеникин рассказал, что на Зеленом клине в ближайшее время планируется приступить к созданию хорошей набережной. Управлением ЖКХ также готовится смета по завозу черного грунта и высадке саженцев зеленых насаждений в парке за «Ривьерой».

Также на неделе Управление ЖКХ администрации приступило к ремонту путепровода на Табачке — уже есть прецеденты, когда куски бетона и штукатурки осыпались на автомобили.

В Бийске кусок бетона упал с путепровода на стоящий в пробке автомобиль

16:35, 08.04.2021 5111

Бийский рабочий