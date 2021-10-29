Бийск: Конфликт из-за подачи питьевой воды разгорелся в Нагорной части Бийска

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Жители этого района узнали, что у магистральной трубы, которой они пользовались долгие годы, появился частный собственник

Который теперь грозится отрезать их от подачи ресурса. Личное общение со съемочной группой Бийского телевидения он свел к паре не самых вежливых фраз.

Вот уже 12 дней Марина Пахомова ходит за водой на колонку на соседней улице. А все потому, что у водопроводной трубы в переулке Яровом, где проживает семья женщины, появился официальный хозяин. Дом Марины первый, который отрезан от магистрали, так как по мнению собственника подключен к водоснабжению без соответствующего разрешения. Предупреждения о возможных отключениях, и условии как этого не допустить, получили и остальные соседи. Посредством заказных писем.

Бийчане недоумевают, почему оплачивая счета за воду в Водоканал, они теперь должны платить еще кому-то за трубу. Подвергают сомнению его право собственности. Но 11 октября в Росреестре действительно зарегистрирован документ, подтверждающий факт частного имущества в виде водопроводной магистрали протяженностью 158 метров на имя их соседа.

Водопровод в этом переулке построен в 1989 году по просьбе заслуженных пенсионерок. Согласно документов и квитанций, предоставленных в Росреестр, сегодняшний собственник принимал активное участие в его строительстве. Причем зарегистрирована новая магистраль была именно как частная ветка муниципальной водопроводной сети, и на балансе Водоканала никогда не стоял. Общаться со съемочной группой собственник трубы отказался.

Мэрия Бийска: вода в квартиры жителей ул. Мамонтова вернется к концу октября

13:14, 29.09.2021 873

Бийский рабочий