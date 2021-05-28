Бийск: Конкурс перевозчиков на маршрут №55 в Бийске проведут этим летом

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До сентября в Бийске определят, кто будет работать на автобусном маршруте №55.

История с маршрутом №55 в Бийске не утихает.

Напомним, решением апелляционного суда в начале мая контракт между администраций города и перевозчиком ООО «Авторем», принадлежащим предпринимателю Юрию Матусовичу, был признан недействительным, хотя перевозки по маршруту №55 в рамках этого контракта осуществлялись с 2017 года.

«БР» писал о причинах произошедшего.

Так, в 2020 году выяснилось, что за три года до этого на спорный маршрут претендовали и другие перевозчики. Однако муниципалитет заключил договор с предприятием Матусовича в обход конкурсных процедур, ссылаясь на то, что лишь один перевозчик – ООО «Авторем» — проявил интерес к маршруту (его схему и разработал Юрий Матусович).

Последовал ряд судебных разбирательств, итог которых – признание договора на работу по маршруту №55 недействительным.

«БР» узнал, почему в Бийске временно закрыли маршрут №55

11:08, 11.05.2021 7099

С решением суда муниципалитет временно запретил перевозки по маршруту №55 в Бийске, пояснив, что речь о как таковом закрытии маршрута не идет. Приостановка же его обслуживания – лишь временная мера до проведения конкурса, который и определит, кто из перевозчиков будет работать по маршруту №55.

Однако бийчане замечают, что автобусы, все те же, на маршрут все равно выходят.

Как пояснили «БР» в МУП «Бийскгортранс», предприятие Юрия Матусовича продолжает выводить свой транспорт на линию самовольно.

Конкурс же по выбору автоперевозчиков, которые будут обслуживать маршрут, заключив договор с городом, обещают провести в летний период.

Бийский рабочий