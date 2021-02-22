Бийск: Конец ретро-Меркурия: с 21 февраля начинается самый благоприятный период года

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Все дела, которые будут совершаться с 21 февраля по 27 апреля, будут удачными.

В 2021 году будет время, когда все планеты окажутся в состоянии своего нормального прямого движения. Эксперты считают, что это будет самый лучший и благоприятный период в году.

Редко бывает так, чтобы все планеты синхронно двигались в нормальном направлении. Тем не менее в 2021 году будет довольно продолжительный период, когда так и будет. Астрологи отмечают, что в этот период также не будет ни одного затмения, что повышает шансы на успех в самых разных делах.

Когда наступит самый благоприятный период 2021 года

Начнется он 21 февраля, когда Меркурий избавится от ретроградности. Продлится благоприятное время до 27 апреля. Это означает, что нас ждет более двух месяцев позитивной энергетики. 27 апреля ретроградным станет Плутон — вестник проблем, войн, закрытости и мирового кризиса.

Однако стоит помнить, что даже в период времени с 21 февраля по 27 апреля будут неблагоприятные дни. В целом эти два месяца будут позитивными, но это не значит, что в марте и апреле не будет опасных дней. Просто исходящий от них негатив будет не так ощутим, как обычно.

Что обещают звёзды с 21 февраля по 27 апреля

Первое — это стабильность. Не будет никаких неприятных случайностей и срыва планов. Даже если произойдет что-то нехорошее, это можно будет предсказать заранее. В эти два месяца можно планировать самые важные дела. Нужно уделять много времени работе, браться за самые сложные и амбициозные проекты.

Творческой работой лучше заниматься, пока Меркурий будет в Рыбах с 15 марта по 3 апреля. До 14 марта Меркурий находится в Водолее. Это значит, что с 21 февраля по 14 марта можно заниматься покупками, вкладывать средства в ценные бумаги, менять валюту и приобретать электронику, гаджеты. 4 апреля Меркурий войдет в Знак Овна. Это будет означать лишь одно — сидеть без дела станет равноценно досрочному проигрышу.

Удача в любви. Если нет ретроградности в глобальном смысле, это может означать, что люди будут читаемыми и более предсказуемыми. Можно заводить новые знакомства, искать вторую половинку. Особенно это касается периода с 25 февраля по 20 марта, когда Венера, главный покровитель любви, будет находиться в своем любимом Знаке — Рыбах.

Также стоит уделить внимание тому факту, что большие планеты в период с 21 февраля по 27 апреля менять своего положения не будут. Это очень хорошая новость, ведь это значит, что наш внутренний мир останется стабильным, а сомнения не станут нас обуревать.

Чем опасен ретроградный Меркурий, период которого начнется с 30 января

07:40, 29.01.2021 4608

Бийский рабочий