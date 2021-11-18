Бийск: Кому на Руси жить хорошо: какие темы для сочинения предложат выпускникам

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1 декабря пройдет первый этап написания сочинения выпускниками школ

Для того, чтобы быть допущенными к проведению ЕГЭ, выпускники школ должны получить положительные отметки за учебный год и результат итогового сочинения. Прием заявлений на участие в итоговом сочинении или изложении уже завершен.

Оценивать работы будут по системе «зачет» – «незачет».

В первом этапе сочинение будет проведено 1 декабря 2021 года. Те, кто в этот день по какой-либо причине не написал работу или получил «незачет», могут переписать 2 февраля или 4 мая 2022 года.

Лариса Терновая, заместитель министра образования и науки Алтайского края, в раках недавного онлайн-форума еще раз напомнила, какие пять тем для сочинения выбрано в этом году:

Человек путешествующий: дорога в жизни человека. Тематическое направление нацеливает выпускника на размышление о дороге: реальной, воображаемой, книжной.

Тематическое направление нацеливает выпускника на размышление о дороге: реальной, воображаемой, книжной. Цивилизация и технологии – спасение, вызов или трагедия? Тематическое направление заостряет внимание выпускника на достижениях и рисках цивилизации, надеждах и страхах, связанных с ее плодами.

Тематическое направление заостряет внимание выпускника на достижениях и рисках цивилизации, надеждах и страхах, связанных с ее плодами. Преступление и наказание – вечная тема. Это тематическое направление предлагает осмыслить «преступление» и «наказание» как социальные и нравственные явления, соотнести их с понятиями закона, совести, стыда, ответственности, раскаяния.

Это тематическое направление предлагает осмыслить «преступление» и «наказание» как социальные и нравственные явления, соотнести их с понятиями закона, совести, стыда, ответственности, раскаяния. Книга (или музыка, спектакль, фильм) – про меня. Тема позволяет высказаться о произведении различных видов искусства (литература, музыка, театр или кино, в том числе мультипликационное или документальное), которое является личностно важным для автора сочинения.

Тема позволяет высказаться о произведении различных видов искусства (литература, музыка, театр или кино, в том числе мультипликационное или документальное), которое является личностно важным для автора сочинения. Кому на Руси жить хорошо? – вопрос гражданина. Тематическое направление сформулировано с отсылкой к известной поэме Николая Некрасова, 200-летие со дня рождения которого отмечается в конце 2021 года. Поставленный вопрос дает возможность рассуждать о самом понятии «гражданин», об общественной справедливости и личной ответственности гражданина, о счастье и долге, о причинах социальных пороков и способах их устранения, о необходимости помогать тем, у кого возникли жизненные проблемы, о путях совершенствования общественного и государственного устройства.

В Бийском лицее рассказали о кампании по подготовке к итоговому сочинению

17:46, 13.11.2021 744

Бийский рабочий