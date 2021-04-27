Бийск: Коллекционер ножей из Бийска стал жертвой интернет-мошенников

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47-летний житель Бийска увидел в Интернете рекламу о продаже ножей из булатной стали.

Мужчина перешел по ссылке в каталог, выбрал две понравившиеся позиции и оформил заказ. За два ножа покупатель перечислил 4 500 рублей. Через несколько дней пришло извещение о поступлении посылки. В почтовом отделении бийчанин забрал коробку, в которой оказались два маленьких складных ножа и две коробочки из-под чая, наполненные глиной. Совсем не то, что ожидал увидеть мужчина.

О случившимся он сообщил в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

— Полицейские вновь напоминают, что стоит быть предельно бдительным при заказе товаров через интернет. Безопаснее всего это делать на официальных сайтах или проверенных страницах. В противном случае вы можете лишится денег или получить совсем не то, что заказывали, — предупреждают в пресс-службе МУ МВД России «Бийское».

Полицейские нашли бийчанку, снимавшую порчу и обманувшую пенсионерку

09:49, 24.04.2021 1210

Бийский рабочий