Бийск: Колонна спецтехники и спасатели отправились из Новосибирска в Барнаул

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Они направляются в Алтайский край, чтобы оказывать помощь в борьбе с паводком.

Из Новосибирска сегодня, 11 апреля, в 09:00 выехала колонна спецтехники с новосибирскими спасателями, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области.

— 40 спасателей Сибирского спасательного центра МЧС России (ССЦ) из Новосибирской области направлены в город Барнаул Алтайского края для проведения превентивных мероприятий, направленных на защиту населенных пунктов и объектов экономики в связи с неблагоприятным прогнозом развития паводка в данном регионе. В случае ухудшения паводковой обстановки аэромобильная группировка чрезвычайного ведомства готова оказать необходимую помощь населению и краевым властям, — сообщили в пресс-службе.

Для проведения работ у спасателей на вооружении имеется 14 единиц современной спасательной техники, в том числе плавсредства и беспилотные авиационные системы, а также мотопомпы, оборудование и снаряжение, палаточный городок для обеспечения жизнедеятельности личного состава в автономном режиме.

Паводковые воды подтопили 15 населенных пунктов в Алтайском крае

11:09, 11.04.2021 422

Бийский рабочий