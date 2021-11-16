Бийск: Кого оштрафуют за езду без диагностической карты после отмены техосмотра

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Госдума приняла в первом чтении законопроект об отмене обязательного техосмотра, но касается он не всех

Примерно 50 млн транспортных средств — легковых автомобилей и мотоциклов — после принятия закона не будут нуждаться в обязательном прохождении техосмотра. Процедура эта, как правило, для большинства носила формальный характер и вела скорее к неудобствам со страховкой или трате денег, нежели к реальной заботе о «здоровье» транспорта.

Законопроект об отмене техосмотра вступит в силу после его опубликования.

Он предполагает, что автовладельцы будут вправе обращаться за проведением ТО по своему желанию, пишет «Российская газета».

В обязательном виде техосмотр владельцам личных авто придется проходить лишь перед постановкой подержанной машины на учет, но и то только в случае, если она старше четырех лет.

Кроме того обязанность проходить техосмотр сохранится в отношении такси, автобусов, грузовых автомобилей, транспорта, который используется в служебных и коммерческих целях.

Для таких машин с 1 марта 2022 года будет предусмотрен штраф за езду без диагностической карты в размере 2 тыс. руб.

Бийский рабочий