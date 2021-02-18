Бийск: Когда в Алтайском крае школьники 4-8-х и 11-х классов будут сдавать ВПР • 18.02.2021 • ГОРНЯК22

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Министерство образования и науки региона опубликовало расписание всероссийских проверочных работ в 2021 году.

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки утвердила расписание проведения всероссийских проверочных работ (ВПР) в 2021 году.

Для обучающихся 4-8 классов эти проверочные работы пройдут в штатном режиме, для обучающихся 11 классов — по решению школы.

— Конкретные даты проведения всероссийских проверочных работ для каждого класса и предмета школы определят самостоятельно в рамках установленного расписанием периода, — сообщили в Министерстве образования и науки Алтайского края.

ВПР на 11-х классов

Начнется проведение ВПР в 2021 году с проверочных работ для 11 классов. Они пройдут по истории, биологии, географии, физике, химии и иностранным языкам (английскому, немецкому или французскому) с 1 по 26 марта. ВПР по географии школы могут провести для обучающихся 11 или 10 классов в зависимости от своего учебного плана.

ВПР для 4-8-х классов

С 15 марта по 21 мая пройдут ВПР для 4 классов (по русскому языку, математике и окружающему миру), 5 классов (русский язык, математика, история, биология), 6 и 8 классов (русский язык и математика), 7 классов (русский язык, математика, история, биология, география, обществознание, физика). Эти проверочные работы пройдут для всех классов в параллели. Также в обязательном порядке все обучающиеся 7 классов напишут с 1 апреля по 21 мая ВПР по иностранному языку (английскому, немецкому или французскому).

Обучающиеся 6 и 8 классов с 15 марта по 21 мая напишут ВПР еще по двум предметам на основе случайного выбора. Шестиклассникам могут встретиться ВПР по истории, биологии, географии или обществознанию, восьмиклассникам — по истории, биологии, географии, обществознанию, химии или физике. Информация о распределении предметов по классам в каждой параллели будет направлена школам через их личные кабинеты в Федеральной информационной системе оценки качества образования.

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09:18, 06.02.2021 1045

Бийский рабочий