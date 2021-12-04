Бийск: Когда нужна на iPhone 7 замена аккумулятора

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Эксплуатация и ремонт смартфонов — всегда актуальная тема, на которую возникает множество вопросов

Мы решили получить ответы на них у специалистов сервисного центра ReStore.

Как понять, что пора менять батарею на седьмом айфоне?

На iPhone 7 замена аккумулятора требуется в следующих случаях:

Батарея не держит заряд. Заветные проценты исчезают с молниеносной скоростью, хоть телефон не эксплуатировался в интенсивном режиме.

Аккумулятор вздулся. В такой ситуации затягивать с ремонтом крайне не рекомендуется. Вздувшаяся батарея может взорваться и жидкое вещество, содержащееся в ней, повредит электронику. Также могут появиться трещины на экране и на корпусе.

Индикатор показывает неправильный уровень заряда. Если после 30 минут зарядки, батарея достигла 100%, что-то тут точно не так.

Во всех этих случаях необходимо обратиться в сервисный центр. Батарея не подлежит ремонту. Единственное решение, которые могут предложить специалисты, – это ее замена на новую. Здесь важно понимать, что лучше установить оригинальный аккумулятор, чем дешевую копию.

Как выполняется замена экрана Xiaomi?

Как будет выполняться замена экрана Xiaomi, зависит от степени повреждения. Если экран пострадал несильно, то часто достаточно заменить стекло. Ремонт быстрый и доступный по стоимости.

При сильной деформации нужна полная замена дисплейного модуля, который состоит из матрицы, тачскрина и стекла. Стоимость ремонта напрямую зависит от цены детали.

Стоит отметить, что самостоятельно менять стекло нельзя, даже если кажется, что получится. Есть высокая вероятность повредить элементы матрицы. Также лучше всего покупать оригинальные детали, тогда функция экрана будет восстановлена на 100%.

Что такое перепрошивка смартфона?

Перепрошивка смартфона – это изменение его программного обеспечения. С помощью данной процедуры можно значительно улучшить функционал устройства или устранить баги. Однако данные, хранящиеся на нем, будут безвозвратно утеряны.

Сколько времени займет перепрошивка, зависит от модели смартфона. В среднем процедура занимает три дня. Но для Meizu может и до одной недели, поэтому лучше перейти по ссылке https://restore.com.ua/remont-mobilnyh-telefonov/remont-telefonov-meizu и проконсультироваться со специалистом по поводу длительности ремонта.

Почему телефон не включается?

Вариантов несколько. Первый — «полетела» прошивка, тогда нужно просто переустановить ПО. Второй — повредилась плата, тогда нужно ее менять. Третий — телефон не заряжается, в данном случае нужно проверить зарядный шнур и гнездо смартфона на предмет целостности.

Бийский рабочий